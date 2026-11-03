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Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε την ανάγκη για σοβαρότητα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική της έδρας της στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μουρίνιο εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Ντε Μιγκέλ και εστίασε στην ανάγκη της ομάδας του να συλλέξει βαθμούς για την πρόκριση.

Παράλληλα, ο Εντουαρντό Καμαβινγκά δήλωσε την πίστη του για νίκη, τονίζοντας την προσωπική του βελτίωση και την εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον προπονητή του.

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Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα και κάτι χρόνια η αίθουσα τύπου στο γήπεδο της ΑΕΚ, ήταν ασφυκτικά γεμάτη για την συνέντευξη Τύπου ενός από τους πιο καταξιωμένους προπονητές στον κόσμο που φιλοδοξεί φέτος να κατακτήσει το τρίτο Champions League στην καριέρα του και μάλιστα με διαφορετική ομάδα. Ο λόγος φυσικά στον “Special One”, τον Ζοσέ Μουρίνιο, που στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Ενωση στην Allwyn Arena (19:45).

Ο Πορτογαλός τεχνικός, που μετά την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ με τη Ρόμα το 2022, έγινε ο μοναδικός προπονητής που έχει οδηγήσει τέσσερις διαφορετικές ομάδες στην κατάκτηση τριών διαφορετικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθυστέρησε περίπου 40 λεπτά να εμφανιστεί στην Συνέντευξη Τύπου και όταν μπήκε στην αίθουσα Τύπου της Αγιά Σοφιάς και την αντίκρυσε εντελώς γεμάτη, καθώς τόσο Έλληνες, όσο και δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι της Ρεάλ τον περίμεναν καρτερικά.

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Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε χαλαρός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει με χαλαρότητα το αυριανό ματς (4/11, 19:45) με την ΑΕΚ. Tόνισε ότι το ματς θα είναι απαιτητικό καθώς πρόκειται για την πρωταθλήτρια Ελλάδας που στην έδρα της είναι πολύ ισχυρή ενώ στάθηκε στην ατμόσφαιρα που δημιουργείται στη Νέα Φιλαδέλφεια η οποία δυσκολεύει τον οποιονδήποτε αντιπάλο, μολονότι, όπως επεσήμανε, έχει αρκετά χρόνια να βρεθεί σε ελληνικό γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο στην Συνέντευξη Τύπου

Για το αυριανό ματς: «Πρέπει να είμαστε πολλοί σοβαροί. Είμαστε μακριά από το να προκριθούμε κατευθείαν. Θέλουμε βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, θα παίξουμε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σημαίνει πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε πολλοί σοβαροί γιατί θέλουμε βαθμούς».

Για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ: «Κανείς δεν θέλει να το βιώνει. Επηρεάζει όλον τον κόσμο. Άνθρωποι σαν εμάς που είμαστε στο ποδόσφαιρο και στα γήπεδα αυτό είναι κάτι πολύ σκληρό και λυπηρό. Είναι ανείπωτη η θλίψη. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του. Είναι μια στιγμή σκληρή για τον άλλο παίκτη που εμπλέκεται στο ατύχημα».

Για την αίσθηση που του άφησε το ματς με τη Ρόμα: «Φυσικά. Είναι σημαντικό αυτό που έγινε. Το να κερδίζεις ένα ματς που φαινόταν χαμένο. Σε επίπεδο συναισθημάτων μας γεμίζει με θετικές σκέψεις. Ως σημείο καμπής, δεν νομίζω όμως. Θεωρώ πως η δουλειά που κάνουμε βγαίνει, σε κάθε προπόνηση βελτιωνόμαστε, ανακαλύπτουμε ο ένας τον άλλον. Κάθε εμπειρία που βιώνουμε μας κάνει να γνωριζόμαστε καλύτερα ως ομάδα».

Για το αν η τωρινή Ρεάλ είναι καλύτερη από την προηγούμενη: «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις. Είναι άλλοι παίκτες. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια δυναμική. Και τότε είχε δυναμική, κατέκτησε πολλούς τίτλους. Αυτή ομάδα δεν έχει κερδίσει τίποτα. Θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Είμαι εντοιχισμένος με τους παίκτες που έχω».

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Μουρίνιο: «Θέλω να κατακτήσω το 3ο Champions League μου με τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο»

Για το τι διαφορετικό θα έχει για τον ίδιο το να κατακτήσει το τρόπαιο με τη Ρεάλ: «Θα ήταν το τρίτο Τσάμπιονς Λιγκ που κερδίζω. Το τρίτο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Θα το κατάφερνα με την πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Μιλάμε για υποθετικές καταστάσεις όμως. Θέλω να βλέπω την πραγματικότητα και χρειαζόμαστε πόντους για να προκριθούμε. Πρέπει να μαζέψουμε κι άλλους βαθμούς. Ήδη παίξαμε κόντρα σε δύσκολους αντιπάλους και αύριο έχουμε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να νικήσουμε αύριο».

Για τον Βαλβέρδε: «Είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Είναι αρχηγός, κοιτάζει διαφορετικά τον περίγυρο του. Έχει ευθύνη στους ώμους του και θα παίξει οποιαδήποτε θέση. Θα παίξει αριστερό εξτρέμ ή όπου χρειάζεται. Είναι ο αρχηγός. Η ομάδα που έχουμε είναι φτιαγμένη με γνώμονα ο Βαλβέρδε να είναι στο κέντρο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να παίξει και αλλού. Επειδή υπάρχει έλειμμα στο κέντρο σίγουρα θα παίξει και εκεί. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή του και ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να προσφέρει σε όλες τις θέσεις».

Για τη χρησιμοποίηση του Βινίσιους: «Έχουμε πολλούς ικανούς παίκτες με μεγάλη ποιότητα στις πλευρές. Δεν είναι κάτι κακό, το πρόβλημα είναι να μην έχεις επιλογές. Ο Ντιομαντέ παίζει και στις δύο πλευρές, ο Έντρικ επίσης. Ο Βινίσιους προσαρμόζεται καλύτερα στην αριστερή μεριά».

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Γιατί είπε ότι το ματς με την ΑΕΚ είναι δύσκολο: «Είναι πρωταθλήτρια ομάδα στη χώρα της. Η Αθήνα και η Ελλάδα είναι δύσκολη για μας. Η Ρεάλ έχει νικήσει μόλις μια φορά πέρυσι. Έχω πολλά χρόνια να παίξω με ομάδα μου στην Ελλάδα και η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ. Η ΑΕΚ έχει δύσκολες αποστολές στο Τσάμπιονς Λιγκ, της έχουν τύχει δύσκολα ματς. Οι ομάδες που παίζουν στην έδρα τους πάντα παλεύουν για βαθμούς. Έχουν μεγάλο κίνητρο, ειδικά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να παίξουμε στο ανώτατο επίπεδό μας».

Για το τι χρειάζεται για να φτάσει η Ρεάλ στην τελειότητα: «Τρεις σεζόν».

Καμαβινγκά: «Σημαντικό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, πρέπει να συνεχίσουμε με πίστη για νίκες»

Ο Εντουαρντό Καμαβινγκά εκπροσώπησε τους παίκτες της Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα με την ΑΕΚ

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Aναλυτικά τα όσα είπε ο διεθνής Γάλλος άσος της «Βασίλισσας».

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια του Ντε Μιγκέλις. Θελω να στείλουμε την αγάπη μας ως σύλλογος στην οικογένειά του γι’ αυτό το θλιβερό γεγονός».

Πώς νιώθει η Ρεάλ τώρα που παίζει με την ΑΕΚ;

«Κάθε ματς έχει την ιστορία του. Πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Το ματς αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να συνεχίσουμε με πίστη για τις νίκες που θα έρθουν».

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Αν παίζει στο κέντρο φέτος η Ρεάλ;

«Ο Σίλβα είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Κρατά κατοχή. Δίνει στήριξη στην κυκλοφορία. Χρειαζόμασταν ένα τέτοιο παίκτη. Εχουμε κερδίσει 6 συνεχόμενα ματς. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Έχει συμβάλει στις νίκες».

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Αν υπήρξαν θέματα με τον Βινίσιους. Είσαι κοντά του. Μπορεί να αποχωρήσει;

«Δε νομίζω να συμβεί αυτό. Είναι οπαδός της Ρεάλ από παιδί. Δε νομίζω να θέλει να φύγει».

Πώς νιώθει τους τελευταίους μήνες στη Ρεάλ;

«Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι υπήρξε δύσκολη στιγμή. Δεν είχα βιώσει τέτοιες στιγμές. Πάντα μετά τα αρνητικά μπορείς να μάθεις. Εχω σκεφτεί πολύ. Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι. Έχω μεγαλύτερη πειθαρχία απ’ ότι πριν. Δουλεύω νύχτα μέρα. Θέλω να βελτιώσω καλά πράγματα. Ένα από τα πρώτα πράγματι που συζήτησα με τον προπονητή, είναι ότι με εμπιστεύεται».

Για τις τελικές πάσες του σε μεγάλα γκολ της Ρεάλ τελευταία; Αν νιώθει δικαιωμένος

«Δεν τα σκέφτομαι. Το καλοκαίρι το σκέφτηκα, όχι τώρα. Δεν είναι… ρεβάνς. Η «αόρατη» δουλειά βγαίνει στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο Καμπ Νου θέλω να συνεχίσω να τα κάνω και σε άλλα παιχνίδια».

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Εισαι 5η σεζόν στη Ρεάλ. Τι έχεις αλλάξει;

«Πήγα στο σχολείο κατ’ αρχάς. Ένα διαφορετικό σχολείο. Θέλω να δουλεύω πράγματα διανοητικά για το χαρακτήρα μου. Και για το σώμα μου κάνω πολλή δουλειά στο γυμναστήριο. Νιώθω πιο ώριμος»

Στα 23 σου εχει δουλέψει με Ζιντάν, Αντσελότι, Μουρίνιο. Τι σε έχει εκπλήξει στον Μουρίνιο;

«Είναι πιο συμπαθής απ’ ότι πιστεύουν οι άνθρωποι. Είναι ένας θρύλος. Μαθαίνω κάθε μέρα για να βελτιώσω την εικόνα μου ως άνθρωπος και ποδοσφαιριστής, δίπλα του».

Ποια είναι η σχέση σας στα αποδυτήρια φέτος;

«Πάντα είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ισως εσείς οι δημοσιογράφοι όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, λέτε ότι είναι δύσκολα στα αποδυτήρια. Πριν νομίζατε ότι ήταν άσχημα και τώρα καλά».

Πέρυσι δέχθηκε κριτική κυρίως μετά το ματς με την Μπάγερν Μονάχου και το καλοκαίρι. Πώς το αντιμετώπισες;

«το πρώτο πράγμα είναι να μην ακούω τι λένε οι δημοσιογράφοι. Εχω ακούσει άσχημα πράγματα. Αν ακούσω πράγματα για την οικογένειά μου μπορεί να με επηρεάσει. Όχι για μένα. Αυτό δεν με πληγώνει. Ενας παίκτης πρέπει να βελτιώνεται. Αυτό έκανα το καλοκαίρι. Να αφοσιωθώ στη δουλειά και όχι στις κριτικές»