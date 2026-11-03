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Ο προπονητής τόνισε την ανάγκη για ενέργεια και προσοχή στις λεπτομέρειες, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο μιας αφελώς επιθετικής τακτικής απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο.

Ο ποδοσφαιριστής Φιλίπε Ρέλβας εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον προπονητή και υπογράμμισε ότι η ομάδα οφείλει να παλέψει μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ αναγνωρίζουν τη δυσκολία της αναμέτρησης, αλλά προσβλέπουν στη στήριξη των φιλάθλων τους για να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

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Στην αρχική τοποθέτησή του:

«Καλησπέρα. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο. Μετά την κλήρωση, πριν από δύο μήνες, όλοι μιλούσαν για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε καλεσμένη ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τη Ρεάλ, με καταπληκτικούς παίκτες, αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν μεγάλο προπονητή.

Θα υπάρχει ενθουσιασμός, είναι η 100ή αναμέτρηση στο νέο μας γήπεδο. Είναι μεγάλη πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μην είμαστε αφελείς ότι μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τίκι τάκα απέναντι στη Ρεάλ. Θα βγάλουμε την προσωπικότητά μας, θα τρέξουμε, θα βγάλουμε ενέργεια. Αυτό το γήπεδο έχει μια μαγεία. Να προκαλέσουμε αυτή τη μαγεία να βγει με τη στάση μας και να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες. Έτσι θα ελπίζουμε σε καλό αποτέλεσμα.

Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αξίζουμε να είμαστε εδώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει προτεραιότητα, λόγω αυτών των αγώνων είμαστε στο Champions League. Όλοι να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια διδακτική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 14-15 μήνες, όταν ερχόμασταν από περίοδο χωρίς νίκη σε ντέρμπι.

Σταδιακά χτίσαμε κάτι, έχουμε μια ομάδα που εξελίσσεται, ανεβαίνουμε βήμα βήμα ως περιβάλλον, ως οργανισμός. Μπήκαμε στο Conference, πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να παίζουμε ντέρμπι και ματς με Σίτι και Ρεάλ σε μικρό διάστημα. Έχω εμπιστοσύνη σε όλους ότι, σε μια δύσκολη περίοδο γεμάτη προκλήσεις, εμείς θα αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο. Είμαστε χαρούμενοι για τον αγώνα, αυτό είναι το καθήκον μας».

Για τον Ρότα και τα πλάνα του απέναντι στη Ρεάλ:

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«Όσον αφορά τον Ρότα, είναι έτοιμος για την προπόνηση σήμερα, ελπίζω να μπορεί να συμβάλει αύριο. Με γνωρίζετε πάνω από ένα έτος, έχω περάσει μεγαλύτερες δυσκολίες και δεν γκρινιάζω, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Έχω ένα σύνολο παικτών και τους εμπιστεύομαι. Μέσα στη σεζόν θα χρειαστούν όλοι, πρέπει να είναι έτοιμοι όταν κληθούν.

Θεωρώ ότι ο Λάζαρος θα είναι έτοιμος. Ο Ζοάο είναι κλινήρης και θέλω να του ευχηθώ ταχεία ανάρρωση για την πνευμονία. Είναι κάτι δύσκολο, είναι ισχυρός και σύντομα θα γυρίσει. Ο Στρακόσια έχει γυρίσει, είναι μαζί μας. Σας έδωσα μια πλήρη ιατρική ενημέρωση.

Δουλειά μου είναι να προστατεύσω τον σύλλογο. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε ήττες, σιχαίνομαι να χάνω, όπως στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Θα συνέβαινε αυτό κάποια στιγμή, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος.

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Θα ήταν αφελές να βγούμε με τη Ρεάλ και να παίξουμε τίκι τάκα. Δεν θα ικανοποιηθώ αν παίξω απλά για την εικόνα. Είναι η πιο δύσκολη αναμέτρηση στο 1,5 έτος. Πρέπει να τρέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, γιατί οι αντίπαλοι, αν τους δώσεις την παραμικρή ευκαιρία, θα το εκμεταλλευτούν. Πρέπει να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες».

Για τον Γιόβιτς και τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς, έχει συμβάλει πολύ πέρυσι και φέτος με τα γκολ και τις ασίστ του. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αξιολογήσω παίκτες και ομάδες με βάση μια στιγμή της σεζόν.

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Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αγώνα κάθε τρεις μέρες, δεν έχεις χρόνο μετά από μια νίκη να είσαι χαρούμενος. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλοι οι σύλλογοι έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Σημασία έχει πώς νιώθεις στο τέλος της σεζόν, όχι σε μια στιγμή μέσα στη σεζόν. Από πέρυσι που ήρθε, ο Λούκα έχει συμβάλει, έχει βάλει σχεδόν 30 γκολ. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».

Για τα λόγια του Βιτάλις και για τη θέση του: «Είναι καλό παιδί, έχει προσαρμοστεί. Αυτά που είπε, ότι δεν αρκούν όσα έκανε εκεί για εδώ, ισχύουν. Αυτό αποτυπώνεται και στο Champions League. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα με τρόπο διδακτικό και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν επίπεδα, χαίρομαι για τον ίδιο, έχει προσαρμοστεί και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερος».

Για το ότι είπε ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν είδε θέληση από τους παίκτες του: «Δεν είπα ότι δεν υπήρχε θέληση και μαχητικότητα. Είπα ότι έλειψε συγκέντρωση και ότι κάναμε λάθη. Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο. Είναι παίκτες που προσπαθούν για το καλύτερο. Το θέμα είναι πόση ποιότητα μπορούν να βγάλουν μέσα από το σώμα τους. Είναι αδύνατο να είσαι στο 100% κάθε τρεις μέρες. Κάναμε μια συζήτηση, αλλά αυτά μένουν μεταξύ μας».

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Για τα αποτελέσματα του παρελθόντος με τη Ρεάλ: «Γνωρίζω αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει και ο στίχος στον ύμνο. Είμαστε στο 2026 και έχουμε απέναντί μας μια πολύ δυνατή ομάδα με τους κορυφαίους αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν προπονητή που έχει κατακτήσει τα πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει τη δυνατότητα να ονειρευόμαστε. Αν δουλέψεις σκληρά και σε αυτή την έδρα υπάρχει μια μαγεία. Ολα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα θετικό σημείο. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο αλλά και τον εαυτό μας».

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Ρέλβας: «Να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή – Με τον κόσμο μας μπορούμε να καταφέρουμε πολλά»

Με πίστη στις δυνατότητες της ΑΕΚ και διάθεση να παλέψει μέχρι το τέλος προσεγγίζει ο Φιλίπε Ρέλβας τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος στόπερ, που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να δείξουν την ποιότητα και την προσωπικότητά τους απέναντι σε έναν αντίπαλο με κορυφαίους παίκτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη των Ενωσιτών, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά με τη βοήθειά τους.



Ο Ρέλβας δεν έκρυψε ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε δύσκολη περίοδο, ξεκαθάρισε όμως ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αλλάζουν και πως η προσοχή στρέφεται πλέον στην επόμενη πρόκληση, με εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

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Για την κατάσταση της ΑΕΚ και το ματς με τη Ρεάλ:

«Καλησπέρα σε όλους. Τέτοια ματς είναι ιδιαίτερα. Έχουμε παίξει σημαντικούς αγώνες και τις τελευταίες δύο ημέρες έχουμε επικεντρωθεί σε αυτόν. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε αυτές τις ομάδες, να δείξουμε ότι έχουμε βελτιωθεί, την ποιότητά μας, να δείξουμε όμως και σεβασμό στη Ρεάλ. Έχουν τους κορυφαίους παίκτες. Να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για το αποτέλεσμα.

Είναι θρύλος ο Μουρίνιο, όλοι οι παίκτες είναι υψηλής ποιότητας. Όμως έχουμε μια καλή ομάδα, έχουμε ικανότητες που θα μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι. Με τη βοήθεια των φιλάθλων μας πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά αύριο».

Για την προοπτική να αντιμετωπίσει τον Εμπαπέ και τον Βινίσιους:

«Το συναίσθημα είναι όμορφο. Πρέπει να απολαύσουμε τον αγώνα, αλλά να δώσουμε έμφαση στο ματς και να βγάλουμε την προσωπικότητά μας στο γήπεδο».

Για τις απαιτήσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Δεν είμαστε στην καλύτερή μας περίοδο, έχουμε κάποιες ήττες. Το ποδόσφαιρο έχει τέτοιες περιόδους. Ανήκει στο παρελθόν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή για να είμαστε στην καλύτερή μας κατάσταση. Αύριο μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».