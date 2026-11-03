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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό μετά από καταγγελία για βόμβα στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris που βρίσκεται στη Σύρο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr γίνονται έρευνες για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris», στο οποίο επιβαίνουν συνολικά 1.537 άτομα, εκ των οποίων 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε απευθείας στο κρουαζιερόπλοιο, με τον άγνωστο να αναφέρει την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για τη διερεύνηση της αναφοράς. Στην επιχείρηση συμμετέχει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών, ενώ στις έρευνες συνδράμει και ιδιώτης δύτης, προκειμένου να ελεγχθούν σημεία του πλοίου και της θαλάσσιας περιοχής.

Το Crown Iris επρόκειτο να αναχωρήσει από το λιμάνι της Σύρου με προορισμό τη Χάιφα, μεταφέροντας 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να μεταβεί στη Σύρο ειδική ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες και να πραγματοποιήσει πρόσθετους ελέγχους.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν την αναφορά και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ερευνών.