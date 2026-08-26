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Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, οι δύο ομάδες διεκδικούν τη νίκη και την πρόκριση στη διοργάνωση μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε την ανάγκη για συγκέντρωση και υπομονή, ενώ ο Χούλιο Βελάθκεθ προετοιμάζει τη Λέφσκι για μια δύσκολη αναμέτρηση.

Τον κρίσιμο αγώνα θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 22.00 (Cosmote TV 2/Mega) στην κατάμεστη Allwyn Arena τη Λέφσκι Σόφιας διεκδικώντας την πρόκριση που θα την φέρει στη League Phase του Champions League.

Η ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας δεν θα είναι εύκολη, καθώς η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έδειξε και στο πρώτο ματς ότι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα που «τρέχει» ένα αήττητο σερί 12 αγώνων από την αρχή της σεζόν, με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως η ομάδα είναι πανέτοιμη για την πρόκληση αλλά προσέθεσε πως πρόκειται για ένα παιχνίδι που χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή και ελάχιστα λάθη.

Η Ενωση στην κατάμεστη «Αγιά Σοφιά» θέλει να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ευκαιρία, και με τη βοήθεια του κοινού της, να βρεθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρο για πρώτη φορά από την σεζόν 2018-19 και έκτη συνολικά στην ιστορία της.

Στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο Στρακόσα θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια και μπροστά του θα έχει τους Μουκουντί και Ρέλβας. Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στην τετράδα στο κέντρο, δεξιά θα παίξει ο Λόβρο Μάγερ και αριστερά ο Κοϊτά (θέση διεκδικεί και ο Γκατσίνοβιτς). Το κεντρικό δίδυμο θα είναι οι Μαρίν-Κάιρινεν και στην επίθεση οι Βάργκα με τον Γιόβιτς.

Η Λεφσκί ήρθε στην Αθήνα με μεγάλες προσδοκίες. Στο βουλγαρικό στρατόπεδο υπάρχει αισιοδοξία ότι η ομάδα μπορεί να πάρει το διπλό και να βρεθεί, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στο Champions League. Ο Χούλιο Βελάθκεθ αναμένεται να παρατάξει την ομάδα με το αγαπημένο του 4-2-3-1 και χωρίς σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το ματς της Σόφιας.

Το παρών στην «Allwyn Arena» θα δώσουν και οπαδοί της Λέφσκι καθώς η βουλγαρική ομάδα πήρε 1.600 εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Γάλλος ελίτ διαιτητής, Κλεμάν Τουρπέν, μια από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης. Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Νικολάς Ντανός και Μπενζαμέν Παζέ. Στο VAR, ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ.