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Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση του αγώνα και επισήμανε ότι όλοι οι παίκτες της ομάδας είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ επιδιώκει να αξιοποιήσει την έδρα της και την αγωνιστική της πειθαρχία για να πάρει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Νίκολιτς εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό προς τον αντίπαλο και τη σημασία της αγωνιστικής συγκέντρωσης σε κάθε φάση.

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Στο τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας το βράδυ της Τετάρτης (26/8, 22:00, MEGA).

Ο Σέρβος προπονητής της Ενωσης ανέφερε πως η ομάδα πρέπει να βρει τις στιγμές της για να πάρει την πρόκριση μετά το 0-0 της Σόφιας ενώ τόνισε πως κανείς δεν πίστευε πριν από έναν χρόνο όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ για να φτάσει μέχρι εδώ.

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Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ στην σημερινή συνέντευξη Τύπου:

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι αν σκεφτείτε που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα ματς πριν το Champions League κι αυτό στην έδρα μας θα του λέγαμε “είσαι τρελός;”. Αλλά είμαστε εδώ χάρη στην αφοσίωση και τις θυσίες. Αύριο θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο. Δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι ματς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε τη νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας».

Για το πως έχει προετοιμάσει την αναμέτρηση πνευματικά: «Είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Έντεκα εναντίον έντεκα. Αυτό είναι. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε το ποδοσφαιρικό. Αλλά είναι ένα ματς. Έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά, ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Τα πιο σημαντικά είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους».

Για το ρόστερ της ΑΕΚ που είναι φτιαγμένο για πρωταθλητισμό και για τη δυναμική της ομάδας: «Είμαι απολύτως αφοσιωμένος στην αυριανή αναμέτρηση. Πάμε για το αυριανό ματς. Έχουμε ένα σημαντικό ματς στην έδρα μας. Θα έρθουν κι άλλα αργότερα μέσα στη σεζόν. Η αυριανή αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη και θέλω να είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Όλα τα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη δίνουν μια ώθηση και ενέργεια στους παίκτες. Τα μεγάλα ματς ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση και τη δυναμική. Βοηθούν πολύ αν τα πας καλά».

Για το αν η ΑΕΚ θα είναι πιο έτοιμη για να βγάλει τη Λέφσκι από το πλάνο της: «Παίξαμε στο γήπεδό τους, σε διαφορετικές συνθήκες. Αυτό είναι θετικό για μας. Πρέπει όμως να προσεγγίσουμε το ματς φάση τη φάση, μπάλα την μπάλα. Έχουμε απέναντί μας έναν σοβαρό αντίπαλο που είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μην είναι τόσο σταθεροί ως συνήθως. Δεν θέλω να αναλύσω τον πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν. Με ενδιαφέρει η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία».

Για τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά και αν θα είναι διαθέσιμος: «Όλοι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι».

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Στρακόσα: Όνειρο για κάθε παίκτη το Champions League – Έχουμε ανυπομονησία για τη ρεβάνς, αξίζουμε να περάσουμε

Ο Θωμάς Στρακόσα εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου, παραμονή του αγώνα με τη Λέφσκι. Ο διεθνής τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας τόνισε πως υπάρχει ανυπομονησία στα αποδυτήρια για το ματς και πως όλοι πιστεύουν στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Θωμάς Στρακόσα:

Αν το αποτέλεσμα μπορεί να φτιάξει τη σεζόν: «Είναι το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι το όνειρο κάθε παίκτη να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και ο κόσμος το περιμένουμε κι εμείς, θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο. Πιστεύω στην ομάδα μου, έχουμε προπονηθεί πολύ καλά, ελπίζω να έχει αίσιο τέλος όπως πέρυσι, το αξίζουμε και για όσα κάναμε πέρυσι αλλά και για όσα πέρασε ο σύλλογος τα τελευταία δυο χρόνια»

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Για την περσινή του εμφάνιση με την Αντερλεχτ και αν εχει πίεση φέτος: «Μια λογική πίεση και άγχος πάντα υπάρχουν γιατί παίζουμε για το μεγαλύτερο επίπεδο, πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας»

Για το πως το ζουν στα αποδυτήρια: «Ανυπομονησία. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Περιμένουμε να έρθει η ώρα του αγώνα. Όταν μπαίνεις στο γήπεδο συνήθως το άγχος είναι λιγότερο. Είμαστε όλοι έτοιμοι και είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι το θέλουμε περισσότερο».

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