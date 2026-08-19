Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την εκτίμησή του για την ρεβάνς στην Αθήνα και τον βαθμό δυσκολίας αυτής για τη Λέφσκι κόντρα στην ΑΕΚ μεταφέρει ο δημοσιογράφος Γιάνακι Ντιμιτρόφ σε άρθρο του σε βουλγαρική ιστοσελίδα.



Στην temasport.com επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι θα είναι μια αναμέτρηση στην.. κόλαση για την Λέφσκι με τους μπλε να έχουν στόχο να παγώσουν την κόλαση αυτή.

«Οι “μπλε” πηγαίνουν στην κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει», αναφέρει και προσθέτει σε άλλο σημείο…



«Η Λέφσκι θα χρειαστεί ακριβώς έναν κεραυνό στη ρεβάνς, προκειμένου να μπορέσει με κάποιον τρόπο να προκριθεί στην κύρια φάση του Champions League. Και αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση, γιατί φάνηκε πως η ΑΕΚ είναι μια αρκετά ποιοτική ομάδα και διαθέτει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου, με σημαντικό βάθος στο ρόστερ. Ναι, οι “μπλε” πηγαίνουν στην Κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει.

Εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι γηπεδούχοι έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στις δυνατότητές τους – έτσι θα αγωνιστούν, θα προσπαθήσουν να πιέσουν, να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο… Και για τη Λέφσκι θα δημιουργηθούν χώροι», καταλήγει…

Advertisement

Advertisement