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Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 30 ετών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b Advertisement Advertisement November 3, 2026

Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης είχε εμπλακεί σε μία ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Οι διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο έσπευσαν αμέσως να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, καταβάλλοντας προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀: Fallece Jesús de Miguel



Comunicado del CD Tenerife:



"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00… pic.twitter.com/fieK5w1Xu4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 3, 2026



Η Τενερίφη γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική απώλεια.

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη.

Terrible news from Spain: Tenerife player Jesus de Miguel has sadly passed away.



The striker has could not overcome the serious consequences of the incident suffered during the match against FC Andorra.



A devastating loss for Tenerife and whole football world.



Prayers and… pic.twitter.com/CM5FC93ESh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.