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Στο Τενερίφη – Ανδόρα για τη Β’ Ισπανίας στο 97ο λεπτό όλοι πάγωσαν, όταν είδαν τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων, Χεσούς ντε Μιγκέλ, να βρίσκεται στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, μετά από χτύπημα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η σοκαριστική σύγκρουση των δύο ποδοσφαιριστών προκάλεσε μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, που δέχτηκε χτύπημα στο στήθος με το γόνατο του Χεσούς Οβόνο σε έξοδο στο κέντρο του γηπέδου με το σκορ να είναι στο 2-2.

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🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Ο 29χρονος επιθετικός μετά το χτύπημα φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του, με συμπαίκτες και αντιπάλους να φωνάζουν τους γιατρούς να μπουν εσπευσμένα στο γήπεδο. Αυτοί του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Νουέστα Σενιόρα ντε λα Καντελάρια», για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις μετά τη σφοδρή σύγκρουση που έφερε την κατάρρευσή του.

Ο διαιτητής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Οβόνο, ενώ στη συνέχεια μετά από συνεννόηση των δύο ομάδων αποφασίστηκε η διακοπή του αγώνα, ο οποίος είχε ήδη αναβληθεί μία μέρα νωρίτερα λόγω της κακοκαιρίας στην Τενερίφη.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην κατάσταση του ντε Μιγκέλ, με την ομάδα να μην έχει προβεί ακόμα σε καμία ενημέρωση.