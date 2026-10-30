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Η τραγωδία, που αποτελεί το δεύτερο ανάλογο περιστατικό εντός του 2026, έχει πυροδοτήσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αιτήματα για απομάκρυνση του υπουργού από συνδικάτα και βουλευτές.

Οι αρχές διερευνούν συστημικές δυσλειτουργίες στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, καθώς αναφορές κάνουν λόγο για αστοχίες του συστήματος ασφαλείας και κυκλοφοριακό χάος που επέτρεψε την κίνηση πολλών τρένων παρά την απαγόρευση.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν σε αυτή τη δεύτερη σιδηροδρομική καταστροφή μέσα σε έναν χρόνο.

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Την παραίτησή του, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται, αποκλείει ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, μετά το δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα υπό την ευθύνη του που προκαλεί μαζικές απώλειες ανθρώπινων ζωών μέσα στο 2026. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες ταυτοποίησης των θυμάτων από τη σύγκρουση, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους.

Η στάση του υπουργού έχει προκαλέσει αντιδράσεις από βουλευτές ολόκληρου του πολιτικού φάσματος. Πολλοί τον κατηγόρησαν αυτή την εβδομάδα ότι επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη για το δυστύχημα της Τετάρτης σε παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τους εργαζομένους στο κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας, αντί να αναλάβει ο ίδιος την πολιτική ευθύνη. Παράλληλα, τα συνδικάτα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους ζητούν την άμεση απομάκρυνσή του από το υπουργείο.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ούρδα, στην κεντρική Ισπανία, και έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη πολύνεκρο σιδηροδρομικό ατύχημα τον Ιανουάριο, στο οποίο ενεπλάκησαν οι ίδιες σιδηροδρομικές εταιρείες, στην ίδια γραμμή, με απολογισμό 46 νεκρούς.

Οι δύο τραγωδίες έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του ισπανικού δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε έκταση στην Ευρώπη. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τις εκλογές που προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της Αριστεράς.

🇪🇸 People in Toledo reflect on ‘inexplicable’ Spanish train crash People in Toledo reflect the day after a high-speed rail collision that happened nearby in the central province of Castilla-La Mancha, claiming the lives of 69 people. https://t.co/BcXivFAdKS — AFP News Agency (@AFP) October 30, 2026

«Το καθήκον μου αυτή τη στιγμή δεν είναι να επικεντρωθώ στη συζήτηση για το αν θα παραμείνω στη θέση μου, αλλά να επιλύσω το πρόβλημα, να διαπιστώσω με ακρίβεια τι συνέβη και να δώσω σαφείς εξηγήσεις», δήλωσε ο Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών μέσων ενημέρωσης, οι ερευνητές της αρμόδιας αρχής μεταφορών AITAT και της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) διαπίστωσαν ότι, την ώρα που επικρατούσε χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα τρίτο τρένο συνέχιζε να κινείται σε κοντινή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος. Παράλληλα, μηχανοδηγός τέταρτης αμαξοστοιχίας ακύρωσε λανθασμένη εντολή που είχε λάβει από τον σιδηροδρομικό σταθμό Atocha της Μαδρίτης.

Η βλάβη στο LZB, το αυτόματο σύστημα ασφαλείας και ελέγχου της κυκλοφορίας, είχε επηρεάσει συνολικά έξι τρένα σε μια διαδρομή περίπου 63 χιλιομέτρων, προκαλώντας ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό αδιέξοδο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, μετά τη φονική σύγκρουση κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας.

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Την ίδια στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή κινούνταν και μια πέμπτη αμαξοστοιχία τύπου Avant, παρότι τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας ορίζουν ότι, σε περίπτωση βλάβης στα δρομολόγια, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής πρέπει να διακόπτεται πλήρως.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας

Η πορεία του τρίτου τρένου λίγο πριν και μετά τη σύγκρουση

Το τρίτο τρένο που συνέχισε την πορεία του ήταν η αμαξοστοιχία AVE 02061, η οποία είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Σεβίλλη-Σάντα Χούστα στις 6:05 το πρωί, με τελικό προορισμό τη Μαδρίτη. Το τρένο κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη των δύο αμαξοστοιχιών που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, καταφέρνοντας να ακινητοποιηθεί σε μικρή απόσταση από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανασύνθεση των γεγονότων, η πρώτη στάση του AVE 02061 καταγράφηκε περίπου στις 8:39 π.μ., στο 125,2ο χιλιόμετρο της γραμμής. Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη στο συγκεκριμένο σημείο έως περίπου τις 8:52 π.μ.

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Από εκείνο το σημείο μέχρι το μέρος όπου σημειώθηκε η σύγκρουση, στο 118,8ο χιλιόμετρο, η απόσταση ήταν μόλις 6,4 χιλιόμετρα. Το δυστύχημα συνέβη στις 8:53 π.μ., δηλαδή ενώ το τρίτο τρένο είχε ήδη ξεκινήσει και πάλι την πορεία του.

69 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı… İspanya’daki tren faciası yapay zeka ile canlandırıldı! #İspanya #tren #kaza #yapayzeka #canlandırma #showhaber https://t.co/NkgdRFjHe7 — Show Ana Haber (@showanahaber) October 30, 2026

Ειδικότερα, το AVE παρέμεινε σταματημένο για περίπου 13 λεπτά και ξεκίνησε ξανά γύρω στις 8:52 π.μ., μόλις ένα λεπτό πριν από τη φονική σύγκρουση. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τη Μαδρίτη με μέση ταχύτητα που κυμαινόταν μεταξύ 34 και 73 χιλιομέτρων την ώρα.

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Κατά τη διαδρομή του ακινητοποιήθηκε εκ νέου, ενώ λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση των δύο άλλων τρένων συνέχισε το ταξίδι του με ακόμη χαμηλότερη ταχύτητα. Τελικά, η αμαξοστοιχία σταμάτησε στο 121ο χιλιόμετρο της γραμμής, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου είχαν συγκρουστεί τα άλλα δύο τρένα.

Τα πρώτα στοιχεία για τα αίτια της σύγκρουσης

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Ανεξάρτητη Αρχή Τεχνικής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων (AITAT), το τρένο που προσέκρουσε σε δεύτερη, ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία κινούνταν με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στην έκθεσή της, η AITAT επισημαίνει ότι «η αλληλουχία των δυσλειτουργιών, των εντολών και των ενεργειών οδήγησε τελικά στη σύγκρουση, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητοι μηχανισμοί ασφαλείας που θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να αποτρέψουν τις συνέπειες».

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Ωστόσο, η Αρχή διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια την ταχύτητα του τρένου. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο όταν ανακτηθούν και αναλυθούν τα δεδομένα από το μαύρο κουτί της αμαξοστοιχίας.

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Στο σημείο του δυστυχήματος, μεγάλοι γερανοί επιστρατεύτηκαν για την απομάκρυνση των παραμορφωμένων συντριμμιών των τρένων, ενώ η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) είχε καταγράψει 64 αγνοουμένους. Πρόκειται ήδη για το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία από το 2013.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εσθέρ Παντίγια, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 49 νεκροτομές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα μόλις πέντε θύματα: τρεις γυναίκες και δύο άνδρες.

«Η διαδικασία των εξετάσεων προχωρά με αργούς ρυθμούς, ωστόσο οι οικογένειες θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μπορούν να προσέρχονται και να παραλαμβάνουν τα αποτελέσματα», ανέφερε η ίδια, μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.

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Παραμένει, πάντως, ασαφές εάν όλοι οι άνθρωποι που έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι περιλαμβάνονται ήδη στον επίσημο αριθμό των νεκρών. Οι ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλοι νεκροί, καθώς η διαδικασία έρευνας και ταυτοποίησης των θυμάτων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Παχέ, δήλωσε στο TVE ότι την Πέμπτη, όταν τα σωστικά συνεργεία ανέτρεψαν ένα βαγόνι της αμαξοστοιχίας, δεν εντοπίστηκαν επιπλέον σοροί.

Όπως εξήγησε, η αναγνώριση των θυμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πολλά από τα ανθρώπινα λείψανα έχουν διαμελιστεί. Μάλιστα, την Πέμπτη οι διασώστες είχαν τοποθετήσει τμήματα σορών σε 31 ειδικούς σάκους.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γκαρθία-Παχέ. Την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των νεκρών, η αντιπαράθεση για τις ευθύνες του δυστυχήματος εντείνεται. Τα συνδικάτα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους αντιδρούν στην προσπάθεια να αποδοθεί η τραγωδία αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δεσμεύτηκε την Παρασκευή ότι θα διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης. «Είναι απαράδεκτο μια χώρα όπως η Ισπανία, που διαθέτει ένα τόσο ισχυρό δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, να βιώνει δύο δυστυχήματα τέτοιας φύσης και έκτασης μέσα σε έναν χρόνο», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Reuters