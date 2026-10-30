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Οι έρευνες εξετάζουν την απόφαση του κέντρου ελέγχου να επιτρέψει τη διέλευση του τρένου, ενώ συνδικάτα καταγγέλλουν ελλείψεις στο προσωπικό και προβληματικές υποδομές.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας, εν μέσω έντονης πολιτικής πίεσης από την αντιπολίτευση ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στο Κοινοβούλιο στις 3 Νοεμβρίου, καθώς η κοινωνική οργή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων κλιμακώνεται.

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Νέες πληροφορίες για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους, φέρνουν στο επίκεντρο της έρευνας την απόφαση του κέντρου ελέγχου της Μαδρίτης να επιτρέψει σε τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του με κανονική ταχύτητα, ενώ στην ίδια γραμμή παρέμενε ακινητοποιημένος συρμός της Iryo.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το τρένο κινούνταν με ταχύτητα 160-200 χλμ./ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, ενώ οι κανονισμοί σε περίπτωση βλάβης του συστήματος σηματοδότησης προέβλεπαν περιορισμό της ταχύτητας στα 40 χλμ./ώρα. Παράλληλα, σιδηροδρομικά συνδικάτα απορρίπτουν την απόδοση της ευθύνης αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος, κάνοντας λόγο για υποστελέχωση, αυξημένο φόρτο εργασίας και προβλήματα στις υποδομές.

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Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε καλείται να δώσει εξηγήσεις στο ισπανικό Κοινοβούλιο στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από σχετικά αιτήματα των Sumar, ERC και Podemos, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Η τραγωδία έχει αναστείλει προσωρινά την προεκλογική δραστηριότητα των περισσότερων κομμάτων, ενώ εντείνει την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία ανατρέπει τα δεδομένα ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, δημιουργώντας νέα πίεση στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταφέρει να ξεπεράσει δύσκολες πολιτικές συγκυρίες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κριτική για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και την ασφάλεια των μεταφορών. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγους μήνες μετά από μια ακόμη σιδηροδρομική τραγωδία στην ίδια γραμμή, τον Ιανουάριο, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Η νέα τραγωδία έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία στην ισπανική κοινωνία, ενώ έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τα ζητήματα που κυριαρχούσαν μέχρι πρότινος στην προεκλογική αντιπαράθεση, όπως η στεγαστική κρίση και η κοινωνική ισότητα.

Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι η χώρα βιώνει δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, δεσμευόμενος για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση ζητά να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία.

Ο επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, υποστήριξε ότι όσοι αποδειχθεί πως ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική διαχείριση. Ακόμη πιο επιθετική είναι η στάση του ακροδεξιού Vox, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για συστημική κακοδιαχείριση και έχει ζητήσει τη διερεύνηση του υπουργού Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας είναι ασφαλές και αξιόπιστο.

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Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Πάμπλο Σιμόν, από το Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, το δυστύχημα αναδεικνύει ευρύτερα προβλήματα στις δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες της Ισπανίας, για τα οποία η σημερινή κυβέρνηση δύσκολα μπορεί να μεταθέσει την ευθύνη στους προκατόχους της.

Παράλληλα, ο Σάντσεθ είχε ήδη να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις για τη στεγαστική κρίση, καθώς και καταγγελίες διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του οικογενειακού και πολιτικού του περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian

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