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Οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης κατήγγειλαν υποχρηματοδότηση των σιδηροδρομικών υποδομών, ενώ ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας και ενίσχυση της ασφάλειας του δικτύου.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών ζητώντας την παραίτηση του Σάντσεθ, καθώς η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σιδηροδρομικό σύστημα έχει κλονιστεί σοβαρά.

Προκαταρκτική έρευνα εντόπισε ρωγμή στη σιδηροτροχιά πριν από τον εκτροχιασμό, ενώ ο υπουργός Μεταφορών απέρριψε τις κατηγορίες περί επικινδυνότητας του δικτύου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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O Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ευελπιστούσε να εκμεταλλευτεί το κλίμα της λαϊκής οργής με αφορμή την έξωση μιας 80χρονης, η οποία στη συνέχεια πέθανε, για να εξασφαλίσει την επανεκλογή τους στις πρόωρες εκλογές, αλλά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Τετάρτης επέφερε βαρύ πλήγμα στην προεκλογική του εσκτρατεία.

Το δυστύχημα στην επαρχία του Τολέδο στοίχισε τη ζωή σε 68 ανθρώπους και σημειώθηκε μόλις εννέα μήνες έπειτα από ένα άλλο φονικό δυστύχημα στην ίδια γραμμή προκαλώντας κατηγορίες από ειδικούς και από πολίτες για υποχρηματοδότηση των σιδηροδρομικών υποδομών από την κυβέρνηση Σάντσεθ έπειτα από τη ραγδαία επέκταση του δικτύου επί σειρά ετών.

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«Αν στο παρελθόν φοβόμαστε να ταξιδέψουμε με τρένο, τώρα φοβόμαστε ακόμη περισσότερο…Πάνω εκεί που νομίζεις ότι τίποτα άλλο δεν μπορεί να πάει στραβά, κάτι νέο συμβαίνει. Πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή», λέει από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη ο 24χρονος Όσκαρ, ο οποίος αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το επίθετό του.

Μιλώντας χθες Τετάρτη από τον τόπο του δυστυχήματος ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η «φρικτή τραγωδία» θα διερευνηθεί και δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τυχόν αστοχίες που θα έρθουν στο φως.

«Εάν χρειαστεί να ενισχύσουμε περαιτέρω την ασφάλεια, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο τρένων υψηλών ταχυτήτων, θα το πράξουμε, διότι είναι απαράδεκτο για μια χώρα όπως η Ισπανία να βιώνει δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα με τρένα υψηλών ταχυτήτων μέσα στο ίδιο έτος», ανέφερε.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος εμφάνιζε χαμηλό ποσοστό δημοτικότητας στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, είχε αρχίσει να κερδίζει έδαφος με μια δημοσκόπηση του Οκτωβρίου από την κρατική εταιρεία δημοσκοπήσεων CIS να εμφανίζει το κόμμα του να προηγείται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Ο θάνατος της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία είχε εκδιωχθεί από το σπίτι όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια, πυροδότησε εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλη την Ισπανία, στρέφοντας το πολιτικό ενδιαφέρον σε μια στεγαστική κρίση, η οποία –σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις– αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για τους περισσότερους Ισπανούς.

Η κατακραυγή για την υπόθεση της Αμπασκάλ –η οποία ώθησε τον Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 5 Οκτωβρίου– αποτέλεσε ευκαιρία για να αποσπαστεί η προσοχή των μέσων ενημέρωσης από τους χειρισμούς της κυβέρνησής του σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση που εκδηλώθηκε το καλοκαίρι στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική. Δεξιά κόμματα και δυνάμεις ασφαλείας είχαν κατηγορήσει τους σοσιαλιστές για ανεπαρκείς επενδύσεις στις συνοριακές υποδομές, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το προσωπικό.

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Δεν υπάρχει χώρος για «θριαμβευτική ρητορική»

Ο 54χρονος Σάντσεθ παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον υποψήφιο της προόδου απέναντι σε μια ενδεχόμενη επιστροφή της άκρας δεξιάς στην κυβέρνηση — κάτι που θα συνέβαινε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο.

Μέχρι στιγμής, διεξάγει μια θετική και αισιόδοξη προεκλογική εκστρατεία, δίνοντας συνεντεύξεις σε εκπομπές ποπ κουλτούρας και podcast, καθώς το κόμμα του επιχειρεί να κινητοποιήσει εκατομμύρια αναποφάσιστους ψηφοφόρους που κλίνουν προς την Αριστερά, ώστε να προσέλθουν στις κάλπες.

«Δεν νομίζω ότι η θριαμβευτική ρητορική… έχει θέση αυτή τη στιγμή, και υποψιάζομαι ότι θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να δούμε να επανέρχεται μια τέτοια στάση», δήλωσε ο Πάκο Κάμας, διευθυντής δημοσίων υποθέσεων στην εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos.

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Το δυστύχημα αυτής της εβδομάδας θα επιβάλει μια στροφή προς έναν πιο σοβαρό και συγκρατημένο τόνο, εκτίμησε ο Κάμας.

Οι αντίπαλοι του Σάντσεθ ζήτησαν άμεσα να αποδοθούν ευθύνες, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να σιωπήσουν λόγω του πένθους.

«Ο πόνος δεν μας υποχρεώνει να μείνουμε σιωπηλοί. Η ηρεμία δεν είναι σιωπή… Οι Ισπανοί θα θέσουν επιτακτικά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις», δήλωσε ο Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχόο, πρόεδρος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, υποσχόμενος πλήρη επανεξέταση του δικτύου σε περίπτωση που αναλάβει την εξουσία.

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Διαδηλωτές συγκεντρώνονται στη Μαδρίτη

Το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες διαδηλωτές —στην πλειονότητά τους από τον ακροδεξιό χώρο— συγκεντρώθηκαν έξω από το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών ζητώντας την παραίτηση του Σάντσεθ. Ένας από τους συμμετέχοντες κρατούσε πανό που έγραφε: «Η Ισπανία δεν αντέχει άλλο».

«Αυτή η κυβέρνηση έχει καταστρέψει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών», δήλωσε χθες ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Vox, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης. «Δεν θα τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσουν το πένθος που μοιραζόμαστε —την οργή, τον πόνο και την αγανάκτηση— για να φιμώσουν, έστω και για μια στιγμή, την καταδίκη όσων συμβαίνουν στην Ισπανία».

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, απέρριψε σε συνέντευξη Τύπου χθες Τετάρτη τους ισχυρισμούς ότι το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο είναι επικίνδυνο, τονίζοντας ότι είναι «αξιόπιστο και ασφαλές… με τους περιορισμούς που επιβάλλουν το ίδιο το υλικό και ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως συμβαίνει σε κάθε μέσο μεταφοράς».

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Καμιά εμπιστοσύνη

Ο Σάντσεθ είχε κάποτε προβάλει το σιδηροδρομικό δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της χώρας —μήκους 4.000 χιλιομέτρων, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα— ως πολιτικό επίτευγμα, ωστόσο πλέον ενδέχεται να αποβεί επιζήμιο για τον ίδιο.

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Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης τον Ιανουάριο —έπειτα από το προηγούμενο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα— το 57% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν επιδεινωθεί από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο Σάντσεθ, ενώ σχεδόν το 60% δήλωσε ότι έχει ελάχιστη ή καθόλου εμπιστοσύνη στο ισπανικό σιδηροδρομικό σύστημα.

Όπως ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του συγκεκριμένου δυστυχήματος. Μια προκαταρκτική έκθεση εντόπισε ρωγμή στη σιδηροτροχιά, η οποία φαίνεται να είχε προκληθεί πριν από τον εκτροχιασμό.

Η χρήση των τρένων υψηλής ταχύτητας —που είχε σημειώσει ρεκόρ το 2024 και το 2025— παρουσίασε πτώση 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της ισπανικής αρχής ανταγωνισμού.

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Ο Πουέντε απέφυγε να απαντήσει την Τετάρτη στο ερώτημα αν προτίθεται να παραιτηθεί, δηλώνοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» για να μιλήσει για τον εαυτό του.