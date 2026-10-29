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Οι έρευνες για το δυστύχημα βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ οι αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τα θύματα και τους αγνοούμενους.

Πολλοί συγγενείς επιβατών αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και τους χώρους συγκέντρωσης των θυμάτων.

Οι οικογένειες των αγνοουμένων καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για την τύχη των επιβαινόντων.

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Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα της Ισπανίας, μετά τη σύγκρουση δύο τρένων.

Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται, ενώ η ισπανική εφημερίδα El Español παρουσιάζει τις ιστορίες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν ή εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ίδια ώρα, συγγενείς επιβατών αναζητούν απεγνωσμένα τους δικούς τους ανθρώπους, διατηρώντας την ελπίδα ότι θα τους εντοπίσουν σε κάποιο από τα νοσοκομεία.

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Η 70χρονη Άνα Αβίλες ταξίδευε μόνη της με το τρένο AVE, έχοντας αναχωρήσει από τη Μαδρίτη με προορισμό τη Σεβίλλη. Επρόκειτο να παραστεί στον γάμο της κόρης της, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το ερχόμενο Σάββατο.

Η οικογένειά της δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να την εντοπίσει. «Πήγαν στο κλειστό γυμναστήριο, στα νοσοκομεία και σε κάθε πιθανό μέρος», δήλωσε ο Χιμένεθ στην El Español.

El Espanol

Σε κάποια στιγμή, οι συγγενείς ενημερώθηκαν ότι η 70χρονη «ενδέχεται να είχε περάσει από ένα από τα στάδια διαλογής ασθενών» στο νοσοκομείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί, ούτε να επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο 27χρονος Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος, αξιωματικός της Πολιτοφυλακής, ο οποίος είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά του στη Μαδρίτη και επέστρεφε στην Ουτρέρα, στην επαρχία της Σεβίλλης, προκειμένου να περάσει λίγες ημέρες με τους αγαπημένους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένειά του, επέβαινε στο όγδοο βαγόνι της αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Οι γονείς του αναμένουν ενημέρωση από την ισπανική Πολιτοφυλακή σχετικά με την τύχη του.

El Espanol

Αγνοούμενος παραμένει και ο 22χρονος Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα, ο οποίος ταξίδευε από τη Μάλαγα για να συναντήσει την οικογένειά του και να περάσει λίγες ημέρες μαζί της. Ο νεαρός ζει και εργάζεται στη Μαδρίτη, όπου απασχολείται ως μηχανικός συντήρησης τρένων.

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Οι συγγενείς του βρίσκονται στην Ούρδα και αναζητούν πληροφορίες για τον εντοπισμό του. Όπως επισημαίνουν, οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να τους βοηθήσει να μάθουν τι έχει συμβεί στον 22χρονο.

El Espanol

Στο έβδομο βαγόνι ταξίδευε η 69χρονη Σαρόνα Φρόιντμαν, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Ο σύζυγος και ο γιος της διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο, την ώρα του δυστυχήματος βρίσκονταν στο κυλικείο.

Στο ίδιο βαγόνι επέβαινε και ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράδε, ο οποίος ταξίδευε προς τη Σεβίλλη μαζί με την αρχιτέκτονα Πατρίθια Φερνάντεθ.

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Η κόρη του, Κονστάνθα, περιέγραψε στην εφημερίδα τις προσπάθειες της οικογένειας να μάθει νέα του. «Σήμερα το πρωί πήγαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα, αλλά δεν μας βοήθησαν καθόλου. Τον καλούμε όλη την ημέρα και τώρα βρήκαν το κινητό του τηλέφωνο, όμως δεν μας λένε τίποτα», ανέφερε.

El Espanol

Παράλληλα, έδωσε στοιχεία για την εμφάνισή του, αναφέροντας ότι ο πατέρας της «έχει ύψος 1,76 μ. και μαύρα μαλλιά», με την ελπίδα ότι κάποιος θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει.

Στη λίστα των αγνοουμένων βρίσκεται επίσης ο 37χρονος Ντέιβιντ Μπενίτεθ Ντομίνγκεζ. Ο ίδιος ταξίδευε με το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE που συνετρίβη, στη θέση 13Β του όγδοου βαγονιού. Η οικογένειά του συνεχίζει να αναζητά πληροφορίες για την τύχη του.

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Πηγή: El Espanol

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