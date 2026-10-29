Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας νότια της Μαδρίτης προκάλεσε τον θάνατο 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό 117, οδηγώντας την Ισπανία σε τριήμερο εθνικό πένθος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μετά από βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ενώ η κυβέρνηση και οι αρχές διερευνούν πιθανό ανθρώπινο λάθος στις επικοινωνίες με το κέντρο ελέγχου.

Στοιχεία από ηχητικά ντοκουμέντα δείχνουν ότι το κέντρο ελέγχου δεν ανέστειλε την πορεία του τρένου AVE, παρά την ενημέρωση ότι ένα άλλο συρμό ήταν ακινητοποιημένο στις γραμμές.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση των αιτιών, ενώ η αντιπολίτευση και συνδικάτα ζητούν απόδοση ευθυνών και αναβάθμιση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε τριήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται η Ισπανία, μετά τον θάνατο 68 ανθρώπων από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, νότια της Μαδρίτης. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώνεται στη χώρα μέσα στο ίδιο έτος, αλλά και για την πλέον πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ευρώπη από το 2013.

Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή για την Τεχνική Διερεύνηση Ατυχημάτων (AITAT), η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, ξεκαθάρισε ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Παρ’ όλα αυτά, ισπανικά μέσα ενημέρωσης έφεραν ήδη στο φως ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες πριν από τη σύγκρουση, θέτοντας ερωτήματα για τους χειρισμούς του υπευθύνου στον σταθμό Atocha της Μαδρίτης.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, ο μηχανοδηγός του τρένου Iryo είχε ενημερώσει περίπου πέντε λεπτά πριν από το δυστύχημα ότι το τρένο του είχε ακινητοποιηθεί και δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE δεν έλαβε εντολή να σταματήσει. Η εφημερίδα δημοσίευσε τρία ηχητικά αποσπάσματα που καταγράφουν τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων.

Όπως προκύπτει από τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, στις 8:36 π.μ. δόθηκε εντολή στο AVE να συνεχίσει την πορεία του. Στις 8:48 π.μ., το πλήρωμα του Iryo ενημέρωσε ότι το τρένο παρέμενε ακινητοποιημένο, ενώ στις 8:54 π.μ. η σύγκρουση είχε καταστεί αναπόφευκτη.

Spain TV presenter in TEARS as he covers deadly high-speed train collision Barely makes it to end of report without BREAKING DOWN At least 68 killed in country’s 2nd major train crash this year https://t.co/25jQfNKPRQ — RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 28, 2026

Η εντολή συνέχισης της πορείας και η ταχύτητα των 100 χλμ./ώρα

Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται ο ελεγκτής να δίνει εντολή στο τρένο να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η εντολή δεν ανακλήθηκε ούτε πέντε λεπτά πριν από τη σύγκρουση, όταν θα μπορούσε να είχε δοθεί προειδοποίηση στον μηχανοδηγό του AVE να φρενάρει. Το τρένο φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Σε ένα από τα αποσπάσματα, ο ελεγκτής εμφανίζεται να διστάζει προτού δώσει τελικά σαφή οδηγία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συγκεκριμένη εντολή παραβίαζε ξεκάθαρα το πρωτόκολλο ασφαλείας και αποτελεί στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διερεύνησης του δυστυχήματος.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε «ανεξήγητο» το γεγονός ότι το κέντρο ελέγχου επέτρεψε στο AVE να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, ενώ το Iryo εξακολουθούσε να βρίσκεται ακινητοποιημένο στις γραμμές.

Advertisement

Los audios muestran el error del responsable de Atocha. La maquinista del Iryo avisó a cinco minutos de la tragedia de que estaba detenida y no podía arrancar el tren. Y nadie frenó al AVE https://t.co/pHPN68sMPG https://t.co/V6QyOHxh19 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εξήγηση του υπουργείου Μεταφορών, περίπου στις 8:30 π.μ. έξι τρένα ακινητοποιήθηκαν εξαιτίας της κατάρρευσης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου LZB. Το συγκεκριμένο σύστημα παρακολουθεί την ταχύτητα των τρένων και συμβάλλει στην ασφαλή κυκλοφορία τους.

Μετά τη βλάβη, τη διαχείριση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή ανέλαβε το 24ωρο κέντρο ελέγχου της Adif, του φορέα που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές.

Advertisement

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται ο μηχανοδηγός του Iryo να επικοινωνεί με το κέντρο ελέγχου και να αναφέρει ότι αδυνατεί να ξεκινήσει, καθώς δεν μπορεί να ελέγξει το σύστημα LZB. Παρά την ενημέρωση αυτή, ο ελεγκτής δεν προχώρησε σε κάποια αποφασιστική ενέργεια ούτε έδωσε εντολή στο AVE να σταματήσει, ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρχε ακόμη χρόνος για να αποτραπεί η σύγκρουση.

Τα ηχητικά στοιχεία έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, ωστόσο η επίσημη διερεύνηση των αιτιών παραμένει σε εξέλιξη. Οι εργασίες στον τόπο του δυστυχήματος συνεχίζονται, με τρεις μεγάλους γερανούς να επιχειρούν την ανύψωση των δύο βαγονιών του Iryo που υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 68 νεκρούς και 117 τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά αγνοουμένους.

Los audios del accidente | El controlador de Atocha, al maquinista del AVE: “Desconecte y vuelva a conectar. Reanude con marcha normal” https://t.co/pHPN68sf08 https://t.co/Wpmbem8Hmo Advertisement October 28, 2026

Στο τρένο υψηλής ταχύτητας AVE επέβαιναν σχεδόν 400 άνθρωποι, όταν στις 8:53 π.μ. της Τετάρτης συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο Iryo στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, κοντά στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Στο δεύτερο τρένο ταξίδευαν άλλα 146 άτομα.

Η τραγωδία έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία. Πολλά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, με τον αριθμό των θυμάτων και τις μαρτυρίες των επιζώντων να προκαλούν σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ζήτησε το συνδικάτο δημοσίων υπαλλήλων CSIF, αποδίδοντας στην πολιτική ηγεσία ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση πριν από τη σύγκρουση.

Advertisement

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο κατηγόρησε τον υπουργό ότι επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη σε έναν εργαζόμενο, χαρακτηρίζοντάς τον «αποδιοπομπαίο τράγο», αντί να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για όσα συνέβησαν.

Advertisement

Το CSIF υποστήριξε ακόμη ότι ο υπουργός απέφυγε να αναλάβει ευθύνες, παρά την αρχική βλάβη του ηλεκτρονικού συστήματος που πυροδότησε την αλληλουχία των γεγονότων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είχε ζητήσει μεγαλύτερες επενδύσεις στη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, στην επανεξέταση των πρωτοκόλλων και στην επικαιροποίησή τους.

Σάντσεθ: «Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι τέλους» – Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία

Οι πολιτικές αντιδράσεις εντάθηκαν μετά το δυστύχημα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι σημειώθηκαν δύο ατυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχόο, δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας.

Advertisement

Μιλώντας από τον τόπο της τραγωδίας, ο Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι η διερεύνηση θα συνεχιστεί μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. «Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και, εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ως ένδειξη πένθους για τα θύματα, η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερη περίοδο εθνικού πένθους, η οποία ξεκίνησε στις 00:00 της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι εθνικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια, καθώς και στα πλοία του ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η χώρα παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών, ενώ τα ερωτήματα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και τους χειρισμούς του κέντρου ελέγχου αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας τις επόμενες ημέρες.

Τι αποκαλύπτουν εφημερίδες, κανάλια, ραδιόφωνα και οι αναρτήσεις στα social media

RTVE: Η κρατική τηλεόραση καταγράφει την εθνική τραγωδία

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE, μέσα από την τηλεόραση TVE, το ειδησεογραφικό της δίκτυο και το Radio Nacional de España (RNE), παρακολουθεί τις επιχειρήσεις διάσωσης και τις εξελίξεις στην έρευνα.

Στα ρεπορτάζ των María Menéndez και Rodrigo García Melero καταγράφονται τουλάχιστον 68 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες, σύμφωνα με την ευρύτερη καταμέτρηση που μετέδωσε το δίκτυο.

Η RTVE μεταφέρει επίσης τη δήλωση του υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος χαρακτήρισε ανεξήγητη την απόφαση να δοθεί άδεια συνέχισης της πορείας παρά την κόκκινη ένδειξη ασφαλείας.

Το RNE πραγματοποίησε ειδική εκπομπή από την Ούρδα, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην τοπική κοινωνία και στην εξέλιξη της τραγωδίας.

La Sexta: Οι πληροφορίες για ανθρώπινο λάθος

Το τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta, με ρεπορτάζ των Quique Hernández και Esther Redondo, μεταδίδει πληροφορίες κυβερνητικών πηγών που συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους.

Σύμφωνα με αυτές, η βλάβη του συστήματος ασφαλείας οδήγησε αρχικά στην ακινητοποίηση των τρένων. Όταν δόθηκε άδεια επανεκκίνησης, ένας συρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος, ενώ ο άλλος συνέχισε την πορεία του.

Το δίκτυο εξετάζει τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν από τη χορήγηση άδειας κίνησης παρά την κόκκινη σηματοδότηση.

BREAKING: Two high-speed trains collide in Spain, numerous people injured https://t.co/njvaOB1LzH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 28, 2026

EFE: Η επίσημη καταγραφή και οι πολιτικές αντιδράσεις

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE προσφέρει λεπτομερή καταγραφή της αλληλουχίας των γεγονότων.

Μεταδίδει ότι το σύστημα LZB παρουσίασε βλάβη περίπου στις 08:30, ενώ λίγα λεπτά αργότερα δόθηκε άδεια συνέχισης της κυκλοφορίας. Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 08:53.

Το EFE φιλοξενεί την εκτίμηση του πολιτικού μηχανικού Ramiro Aurin ότι είναι πιθανό να υπήρξε ανθρώπινο λάθος, χωρίς αυτό να υποκαθιστά την επίσημη έρευνα.

Παράλληλα, καταγράφει τη δέσμευση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για πλήρη διερεύνηση, καθώς και την απαίτηση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο για ανεξάρτητο έλεγχο ολόκληρου του σιδηροδρομικού δικτύου.

El País: Τα 17 λεπτά που κανείς δεν απέτρεψε τη σύγκρουση

Η εφημερίδα El País αναδεικνύει ένα ακόμη συγκλονιστικό στοιχείο: τα 17 λεπτά κατά τα οποία το AVE κατευθυνόταν προς το ακινητοποιημένο Iryo χωρίς να αποτραπεί η σύγκρουση.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι η μηχανοδηγός του Iryo είχε ενημερώσει το κέντρο ελέγχου πως ο συρμός της παρέμενε ακινητοποιημένος. Παράλληλα, η ισπανική Πολιτοφυλακή, Guardia Civil, εξετάζει τις ενέργειες του χειριστή που επέτρεψε στο AVE να συνεχίσει.

Το κύριο ερώτημα που αναδεικνύει η El País είναι ευρύτερο: πώς ένα πιθανό ανθρώπινο λάθος μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποιος αποτελεσματικός μηχανισμός αποτροπής;

ElDiario.es: Δύο πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα στην ίδια χρονιά

Η ψηφιακή εφημερίδα elDiario.es τοποθετεί την τραγωδία στο ιστορικό πλαίσιο των ισπανικών σιδηροδρόμων.

Υπενθυμίζει ότι τον Ιανουάριο του 2026, στο Adamuz της Κόρδοβας, είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Δύο πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή Μαδρίτης–Ανδαλουσίας, επαναφέρουν το ζήτημα της συντήρησης, των τεχνολογικών συστημάτων και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Europa Press: Οι οικογένειες και οι ευθύνες

Το πρακτορείο Europa Press δίνει ιδιαίτερη δημοσιογραφική βαρύτητα στις οικογένειες των θυμάτων, στους επιζώντες και στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας.

Μεταδίδει ότι οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των καταγραφικών συστημάτων των τρένων και στη διερεύνηση των επικοινωνιών με το κέντρο ελέγχου.

Το πρακτορείο κατέγραψε επίσης διαδηλώσεις έξω από το υπουργείο Μεταφορών, όπου πολίτες ζήτησαν την παραίτηση του αρμόδιου υπουργού, ενώ τα ισπανικά τηλεοπτικά δίκτυα τροποποίησαν τα προγράμματά τους για έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές.

La Razón και Cadena SER: Η ανθρώπινη πλευρά

Η La Razón περιγράφει την Ούρδα ως μια κοινότητα που κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ο δημοσιογράφος José Luis Sastre της Cadena SER μετέδωσε από την περιοχή εικόνες συλλογικού πένθους και αλληλεγγύης, με κατοίκους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης.

Η εφημερίδα El Español καταγράφει επίσης την κινητοποίηση των πολιτών για αιμοδοσία, με μεγάλη προσέλευση στα κέντρα συλλογής αίματος.

Social media: Θλίψη, αγανάκτηση και επικίνδυνη παραπληροφόρηση

Στα ισπανικά κοινωνικά δίκτυα διαμορφώνονται διαφορετικές αντιδράσεις. Η δημόσια συζήτηση, όπως αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα και στις επαληθεύσεις αναρτήσεων, περιλαμβάνει εκδηλώσεις συμπαράστασης, αιτήματα λογοδοσίας και αμφισβήτηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Υπάρχει όμως και μια ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση.

Η υπηρεσία VerificaRTVE εντόπισε αναρτήσεις στο X με φωτογραφίες από άλλα δυστυχήματα, κατασκευασμένες εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και ατεκμηρίωτες θεωρίες περί δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης.

Αντίστοιχες ανακριβείς πληροφορίες εξέτασε και η υπηρεσία EFE Verifica. Μέχρι τις σχετικές δημοσιεύσεις, δεν υπήρχαν αποδείξεις που να τεκμηριώνουν τέτοια σενάρια.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις δεν αποτελούν αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση της ισπανικής κοινής γνώμης. Αποτυπώνουν, ωστόσο, το πόσο γρήγορα η παραπληροφόρηση μπορεί να συνοδεύσει μια εθνική τραγωδία.

Με πληροφορίες από El Pais, RTVE

Πηγή φωτογραφιών: Reuters