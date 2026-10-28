Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ένα τρένο της Renfe έλαβε λανθασμένα άδεια κίνησης, παραβιάζοντας κόκκινο σήμα που είχε τεθεί λόγω ακινητοποιημένου συρμού της εταιρείας Iryo.

Ο υπουργός Μεταφορών απέδωσε το τραγικό συμβάν σε βλάβη στο σύστημα επικοινωνιών και σε λανθασμένη απόφαση επανεκκίνησης που παραβίασε τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ευρώπη από το 2013, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τουλάχιστον 68 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν την Τετάρτη, ενώ οι διασώστες ψάχνουν στα συντρίμμια για περισσότερα πτώματα, μετά το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία φέτος και το πιο θανατηφόρο στην Ευρώπη από το 2013.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας δήλωσε ότι το ατύχημα της Τετάρτης κοντά στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, συνέβη αφού δόθηκε άδεια σε ένα τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά την ύπαρξη ενεργού κόκκινου σήματος λόγω ενός ακινητοποιημένου τρένου στις ράγες μπροστά.

Advertisement

Advertisement

AERIAL VIEW: DEVASTATION AFTER SPAIN’S DEADLY TRAIN COLLISION At least 64 people have been killed in Spain’s worst rail disaster since 2013. More than 300 Civil Guard officers have been deployed near Urda to support rescue operations and investigate the collision south of Madrid. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 28, 2026

Ο Όσκαρ Πουέντε δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μαδρίτη ότι το κόκκινο σήμα εκδόθηκε λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνιών των υπολογιστών, η οποία σταμάτησε αυτόματα την κυκλοφορία, και ότι ελήφθη μια λανθασμένη απόφαση για την επανεκκίνηση του τρένου της Renfe, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο.

Ασθενοφόρα, οχήματα γραφείων κηδειών και ελικόπτερα ήταν σταθμευμένα δίπλα σε ένα από τα τρένα σε ένα υπερυψωμένο τμήμα της γραμμής, ενώ στριμμένα μέταλλα, σπασμένα πάνελ και συντρίμμια ήταν διασκορπισμένα σε ένα ανάχωμα, από το οποίο είχαν πέσει τουλάχιστον τρία βαγόνια.

Spain mourns.😓 Near Toledo, a high-speed train crashed into the back of another train that had STOPPED on the track. At least 39 people are dead, say local emergency services. 544 passengers were on board. https://t.co/gngAM9XATz — Rajat Jain (@RajatJain) October 28, 2026

Ισπανία: Διασώστες αναζητούν κι άλλα θύματα

Οι απεγκλωβισμένοι επιβάτες συρρέουν κατά μήκος ενός κοντινού δρόμου. Μερικοί ήταν λερωμένοι με αίμα ή είχαν επιδέσμους σε πληγές, ενώ άλλοι έσπρωχναν βαλίτσες και έπαιρναν νερό από εθελοντές.

Ο Μιγκέλ, ο οποίος ταξίδευε με αρκετούς συναδέλφους στο πίσω βαγόνι ενός από τα τρένα, περιέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος και τα αμέσως μετά.

Advertisement

«Ακούσαμε έναν τεράστιο βρυχηθμό, έναν πραγματικά τεράστιο θόρυβο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να ήταν έτοιμο να εκτροχιαστεί. Μέσα από το δεξί παράθυρο, μπορούσαμε να δούμε ένα κατεστραμμένο τρένο», είπε στο COPE

DEADLY TRAIN COLLISION IN SPAIN At least 50 people have reportedly died and 179 others have been injured in a collision involving two high-speed trains near Toledo, Spain. Rescue operations are ongoing, and the death toll could rise further. https://t.co/8lfrkE0gn9 — News Algebra (@NewsAlgebraIND) October 28, 2026

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί σε 68, ενώ οι διασώστες συνέχιζαν να ψάχνουν βαγόνι προς βαγόνι αναζητώντας άλλα θύματα της σύγκρουσης.

Advertisement

El @UMEgob informó que sigue el despliegue para el rescate de personas atrapadas por el choque de trenes en Toledo – España https://t.co/Uga1z66nBQ — NoticiasInternacionales (@ECInformativo) October 28, 2026

Μάρτυρες αναφέρουν επίσης στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η σιδηροδρομική γραμμή καταστράφηκε, με μια ράγα μάλιστα να διαπερνά ένα από τα βαγόνια του τρένου.



Η επιβάτης Άνα-Μαρία, η οποία ταξίδευε στο βαγόνι αριθμός έξι, στο πίσω μέρος του τρένου AVE, περιγράφει πώς ξέσπασε απόλυτο χάος. Η δύναμη της σύγκρουσης την έριξε κάτω, όπως και τον σύζυγό της, ο οποίος χτύπησε σοβαρά το κεφάλι του, όπως δηλώνει στην εφημερίδα El País.



Advertisement

Ένας άλλος μάρτυρας, ο 54χρονος Χεσούς Χερόνιμο, ταξίδευε στο βαγόνι αριθμός δύο του τρένου AVE.



«Καθόμουν και δούλευα στον φορητό υπολογιστή μου όταν ένιωσα μια τρομερή αλλαγή στην ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα στο κάθισμα μπροστά μου», λέει τηλεφωνικά στην εφημερίδα El País.



Ο Χεσούς Χερόνιμο περιγράφει επίσης το εφιαλτικό χάος που ακολούθησε.



Advertisement

Οι άνθρωποι εκσφενδονίζονταν παντού, λέει, και συνεχίζει: «Πολλοί τραυματίστηκαν και ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος».



Advertisement

Με σπασμένη φωνή, ο οικοδόμος Νταβίντ Γκόμεζ περιγράφει στην ίδια εφημερίδα πώς αυτός και οι συνάδελφοί του, που εργάζονταν κοντά στον τόπο του ατυχήματος, προσπάθησαν να βοηθήσουν. «Ακούσαμε τη δυνατή έκρηξη και τρέξαμε προς τα εκεί», λέει.

#Spain: At least 64 people were killed after a high-speed train crashed into the rear of a stationary train, derailing two carriages. At least 80 people were injured as rescue teams searched the wreckage. #SpainTrainCrash #TrainCrash #BreakingNews https://t.co/snfhbub9KR — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 28, 2026

Η εταιρεία Renfe αναφέρει ότι διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος

Η σύγκρουση έρχεται σε συνέχεια ενός ατυχήματος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο μεταξύ τρένων υψηλής ταχύτητας της ίδιας εταιρείας και στην ίδια γραμμή, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 46 άτομα.

Advertisement

Σε εκείνο το ατύχημα, ένα τρένο εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με ένα αντίθετα κινούμενο τρένο κοντά στο Αδαμούζ, στην επαρχία της Κόρδοβα, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με το επίπεδο των επενδύσεων στη συντήρηση των σιδηροδρόμων τα τελευταία χρόνια.

Ένα πρόσωπο που ενημερώθηκε για την καταστροφή της Τετάρτης ανέφερε ότι ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια υπό τη διαχείριση της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo σταμάτησε κοντά στο Τολέδο κατόπιν εντολής του διαχειριστή υποδομών Adif, λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης.

Ένα τρένο της Renfe συγκρούστηκε στη συνέχεια με μεγάλη ταχύτητα με το ακινητοποιημένο τρένο, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν αρκετά βαγόνια και από τα δύο τρένα, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο.

Η Renfe ανέφερε σε δήλωσή της ότι, αφού έλαβε άδεια να συνεχίσει το ταξίδι της, το τρένο της συγκρούστηκε με το τρένο της Iryo, το οποίο είχε παραμείνει ακινητοποιημένο «για λόγους που δεν γνωρίζουμε».

«Το τρένο της Renfe συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με τις οδηγίες, και σημειώθηκε σύγκρουση. Η ακριβής ακολουθία των γεγονότων, οι συνθήκες κυκλοφορίας και οι περιστάσεις της σύγκρουσης θα πρέπει να διαπιστωθούν από την έρευνα», ανέφερε η Renfe.

Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών, αλλά η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία κάλεσε τον κόσμο, μέσω ανάρτησής της στο X, να δωρίσει αίμα. Η εκπρόσωπος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα, Έστερ Παδίγια, ανέφερε ότι 147 άτομα ταξίδευαν με το τρένο της Iryo και 397 με το τρένο της Renfe.

Το ατύχημα είναι το πιο θανατηφόρο στην Ευρώπη από το 2013, όταν μια σύγκρουση στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 80 ανθρώπων.

Η Εδουάρδα, επιβάτης του τρένου της Iryo, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι ένιωσε μια ισχυρή πρόσκρουση που την έριξε προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα αρχικά να πιστέψει ότι το τρένο είχε κάνει έκτακτη στάση.

Συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του ατυχήματος μόνο αφού είδε τραυματίες και της ζητήθηκε να εκκενώσει το τρένο.

Αφού κατέβηκε από ένα ανάχωμα για να βρει ασφαλές μέρος, είδε αυτό που περιέγραψε ως καταστροφική σκηνή, με μέρος του τρένου να κρέμεται από την πλαγιά και φωτιά σε ένα βαγόνι.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου ενός ελικοπτέρου, της αστυνομίας και των ασθενοφόρων, έφτασαν μέσα σε περίπου 20 λεπτά, είπε. «Είδα νεκρούς», είπε.

Τα τρένα της Renfe και της Iryo συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 9 το πρωί, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια της Iryo να εκτροχιαστούν, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα.

Η Renfe δήλωσε ότι είχε ενεργοποιήσει ειδική γραμμή επικοινωνίας για τις οικογένειες των θυμάτων και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της. Η Iryo ανέφερε ότι είχε ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

Prime Minister Pedro Sánchez is traveling directly to the Urda crash site as the Military Emergency Unit (UME) works through the wreckage. Civil Guard units have set up forensic identification centers across Madrid, Seville, Córdoba, and Toledo. #Spain #TrainCrash https://t.co/IDqDS0xkFa — X-K (@ConflictRadarME) October 28, 2026

Οι αιτίες του ατυχήματος που συνέβη τον Ιανουάριο κοντά στην Κόρδοβα εξακολουθούν να διερευνώνται. Μια προκαταρκτική έκθεση της Ισπανικής Πολιτικής Φρουράς που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο ανέφερε ως κύρια υπόθεση για το ατύχημα ελαττώματα στην τροχιά, στις ράγες ή στη συγκόλληση μεταξύ δύο τμημάτων της τροχιάς, αλλά άφησε ανοιχτές επτά άλλες θεωρίες.

Πέδρο Σάντσεθ: Ολη η Ισπανία πενθεί

Το τελευταίο ατύχημα συμβαίνει την ώρα που η Ισπανία προετοιμάζεται για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετέβη στον τόπο του ατυχήματος. Το Κόμμα του Λαού, της αντιπολίτευσης, ακύρωσε όλες τις προεκλογικές εκδηλώσεις, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του.

«Είμαι συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα στο Τολέδο. Την αγάπη, την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Τα ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εκτροχιασμών και των συγκρούσεων, αυξήθηκαν από 45 το 2016 σε 57 το 2024 και σε 69 πέρυσι, σύμφωνα με την ισπανική αρχή σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Περίπου 25 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας μείωση περίπου 14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters με βάση στοιχεία της ισπανικής αρχής ανταγωνισμού.

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι οι επενδύσεις της Ισπανίας στη συντήρηση των περίπου 4.000 χλμ. (2.485 μίλια) γραμμών υψηλής ταχύτητας υστερούν σε σχέση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, παρά την απαράμιλλη προσπάθεια για επέκταση του δικτύου.

Η Ισπανία δαπάνησε κατά μέσο όρο περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2018 έως το 2022 για το δίκτυο υψηλής ταχύτητας της, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των κονδυλίων διατέθηκε σε νέες υποδομές, ενώ μόνο περίπου το 16% προοριζόταν για συντήρηση, ανανέωση και αναβαθμίσεις.