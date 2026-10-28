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Τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εξέφρασε την Τετάρτη (28.10.2026) ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Σε δηλώσεις του στο ThessPost.gr, με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε στον διαρκή πόνο που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας τραγωδίας δεν σταματούν με το πέρασμα του χρόνου.

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«Εμείς τα περάσαμε, τα περνάμε ακόμη και θα τα περνάμε για μια ζωή. Έχουν τη συμπαράστασή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας το πρωί της Τετάρτης (28.10.2026), κοντά στον σταθμό Urda, στην επαρχία του Τολέδο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Δεκάδες νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ισπανία

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται νεότερες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 64, ενώ οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο απολογισμός παραμένει υπό διαμόρφωση, καθώς οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:54 τοπική ώρα, μεταξύ των περιοχών Los Yébenes και Urda. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συρμός υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe συγκρούστηκε με τρένο της εταιρείας Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις γραμμές.

Στα δύο τρένα επέβαιναν συνολικά 544 επιβάτες, ενώ η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό βαγονιών. Ορισμένα από αυτά κατέληξαν σε πρανές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.