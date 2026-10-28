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Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση τρένου της εταιρείας Renfe με ακινητοποιημένο συρμό της ιδιωτικής εταιρείας Iryo.

Από το δυστύχημα εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια στην επαρχία του Τολέδο ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και να διαχειριστούν τις συνέπειες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

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Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών ADIF.

Νέες πληροφορίες για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία προκαλούν ανησυχία, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για φόβους ότι οι νεκροί ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40. Η τοπική εφημερίδα La Voz del Tajo, σε δημοσίευμά της στις 10:19 τοπική ώρα, αναφέρει ότι υπάρχουν πληροφορίες για 46 νεκρούς, επικαλούμενη στοιχεία που μετέδωσε το ραδιόφωνο Cadena SER από πηγές της Πολιτικής Προστασίας της Καστίλης-Λα Μάντσα.

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Ωστόσο, η La Voz del Tajo διευκρινίζει ότι ο αριθμός των 46 νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Παράλληλα, το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο Antena 3, μέσω της εκπομπής Espejo Público, μεταδίδει ότι υπάρχουν φόβοι για δεκάδες νεκρούς, επικαλούμενο πηγές της Adif, της εταιρείας διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών, και του αστυνομικού συνδικάτου JUPOL. Η εφημερίδα El Debate κάνει επίσης λόγο για αρκετούς νεκρούς, μεταφέροντας μαρτυρία επιβάτη.

Σύμφωνα με την Cadena SER, το τρένο υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe προσέκρουσε σε συρμό της Iryo, ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές. Μεταξύ των πληροφοριών που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη επίσημο πόρισμα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στο σημείο, ενώ αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις για τον αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

https://twitter.com/TribunaLibreES/status/2115372491182834070?a=vCdBp2jbutGxvwJAao0&s=20

🔴 Fotogalería | Estas son las primeras imágenes del choque entre dos trenes en Toledo https://t.co/Fvga9KEUad pic.twitter.com/QdTnUpSgGZ — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

«Η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Ανδαλουσίας ανεστάλη μετά από σύγκρουση δύο τρένων», ανέφερε η ADIF σε ανάρτησή της στο Χ.

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⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο της κρατικής εταιρείας Renfe και ένα τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, τα οποία εκτελούσαν δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, τοπική ώρα.

La incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el PK 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. Advertisement October 28, 2026

Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα δήλωσε ότι δύο βαγόνια του τρένου της Iryo εκτροχιάστηκαν. Όπως πρόσθεσε, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούσαν να εξακριβώσουν τα αίτια του ατυχήματος και τον αριθμό των τραυματιών.

🔴 #URGENTE | Adif suspende la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por “un alcance entre dos trenes” https://t.co/p0zMRxS6P6 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 28, 2026

Η εφημερίδα El País μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το τρένο της Renfe ενδέχεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος του τρένου της Iryo. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δύο βαγόνια έπεσαν σε πρανές δίπλα στις σιδηροτροχιές, ενώ στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία.

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Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των πόλεων Μόρα, Οργκάθ και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Ο δήμαρχος της Ούρντα, Μανουέλ Γκαλάν, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τού ζήτησαν να προετοιμάσει έναν αθλητικό χώρο, ώστε να χρησιμοποιηθεί εφόσον χρειαστεί για την υποδοχή τραυματιών.

Η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας παραμένει διακομμένη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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REUTERS

🔴🇪🇸 FLASH INFO – Une collision entre deux trains, l’un de Renfe et l’autre d’Iryo, perturbe le trafic à grande vitesse entre Madrid et l’Andalousie. L’accident s’est produit entre Mora, Orgaz et Urda, sur la liaison Madrid-Séville, selon Adif. pic.twitter.com/fbvsj2hBtl Advertisement October 28, 2026

Με πληροφορίες από Reuters, El País και ΑΠΕ-ΜΠΕ