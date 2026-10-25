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Μια απρόσμενη στιγμή είχε η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, όταν γλίστρησε και έπεσε στο κατάστρωμα αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Λιάνες, το Σάββατο (24/10).

Η βασίλισσα βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της, βασιλιά Φελίπε, και τις δύο κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, στο πλαίσιο εκδήλωσης για την απονομή του βραβείου Exemplary Town Award 2026 στη Συντεχνία Αλιέων της Σάντα Άνα.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η βασιλική οικογένεια επιβιβάστηκε σε αλιευτικό σκάφος για μια σύντομη ξενάγηση. Ωστόσο, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το ισπανικό περιοδικό HOLA!, η Λετίθια έχασε την ισορροπία της, γλίστρησε και έπεσε στο κατάστρωμα.

Συνεργάτες της έσπευσαν αμέσως κοντά της για να τη βοηθήσουν, ωστόσο η βασίλισσα κατάφερε να σηκωθεί χωρίς τη βοήθειά τους.

Μάλιστα, πριν από την εκδήλωση δεν ήταν βέβαιο ότι η βασιλική οικογένεια θα μπορούσε να επιβιβαστεί στο σκάφος, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών στη θάλασσα. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός, με μεγάλα κύματα να φτάνουν μέχρι το κατάστρωμα του πλοίου.

Στην ίδια εκδήλωση, η πριγκίπισσα Λεονόρ εκφώνησε ομιλία, κάνοντας αναφορά στην ιστορία της περιοχής και στον ρόλο των γυναικών στην τοπική κοινωνία.