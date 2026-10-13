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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσκαλέσει τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε και τη μητέρα του, βασίλισσα Σοφία, στα εγκαίνια του χώρου.

Η παρουσία του βασιλιά Φελίπε στα εγκαίνια θεωρείται πλέον απίθανη λόγω των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στην Ισπανία.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο αν η βασίλισσα Σοφία θα επισκεφθεί το παλάτι όπου μεγάλωσε, καθώς πρόκειται για μια προσωπική απόφαση με έντονο συναισθηματικό φορτίο.

Το Τατόι, που πέρασε στην ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου, μετατρέπεται πλέον σε επισκέψιμο πολιτιστικό προορισμό, αναδεικνύοντας ιστορικά αντικείμενα της πρώην βασιλικής οικογένειας.

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Η Ελλάδα επιθυμεί να υποδεχθεί ξανά τη βασίλισσα Σοφία στο Τατόι, στο παλάτι που συνδέθηκε με τα παιδικά και νεανικά της χρόνια. Η ελληνική κυβέρνηση προετοιμάζει την επαναλειτουργία του ιστορικού κτήματος τον Δεκέμβριο και, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού μέσου Vanitatis, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε την πρόσκληση στον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη μητέρα του, κατά την επίσκεψή του στο Παλάτι της Θαρθουέλα τον περασμένο Ιανουάριο.

Δεν έχει ακόμη οριστεί η ακριβής ημερομηνία των εγκαινίων, ωστόσο εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες εβδομάδες του τρέχοντος έτους. Η πιθανότητα παρουσίας της ισπανικής βασιλικής οικογένειας παραμένει ανοιχτή, καθώς η πρόωρη προκήρυξη εκλογών στην Ισπανία έχει ανατρέψει τον προγραμματισμό των επίσημων υποχρεώσεων.

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Συνεπώς, η παρουσία του βασιλιά Φελίπε θεωρείται πλέον μάλλον απίθανη, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα η βασίλισσα Σοφία. Από το ισπανικό Παλάτι δεν έχει δοθεί επιβεβαίωση για το αν η επίτιμη βασίλισσα θα επιστρέψει στον τόπο όπου μεγάλωσε. Πρόκειται για μια προσωπική απόφαση, η οποία, παρά την ιστορική σημασία της, δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Ούτε η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση.

Το Τατόι, ένας τόπος γεμάτος αναμνήσεις και απώλειες

Η ιδέα της επιστροφής στο Τατόι δεν είναι εύκολη για τη Σοφία. Για εκείνη, το πρώην βασιλικό κτήμα δεν συμβολίζει μόνο τα χρόνια της νεότητας και την οικογενειακή της ζωή, αλλά συνδέεται και με ορισμένες από τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής της. Άλλωστε, οι επιστροφές της στην Ελλάδα έχουν συχνά συνδεθεί με την απώλεια αγαπημένων προσώπων.

Η τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί ήταν τον περασμένο Ιανουάριο, για την κηδεία της πολυαγαπημένης αδελφής της, Ειρήνης. Η συννεφιά και ο δυνατός άνεμος έκαναν ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα στο κοιμητήριο του Τατοΐου, ενώ οι εικόνες της Σοφίας να δακρύζει καθώς αποχαιρετούσε την αδελφή της συγκίνησαν.

Μια εικόνα που ξεχώρισε ήταν εκείνη της επίτιμης βασίλισσας να κρατά και να αγκαλιάζει τη σημαία της πατρίδας της. Παρότι εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Χουάν Κάρλος, η σύνδεσή της με τη χώρα δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Οι επισκέψεις της στην Ελλάδα υπήρξαν συχνές, ιδιαίτερα μετά την επιστροφή του αδελφού της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, από την εξορία.

Εάν αποδεχθεί την πρόσκληση, η επιστροφή της θα έχει ξεχωριστή σημασία: θα είναι η πρώτη φορά εδώ και περίπου έξι δεκαετίες που θα περάσει ξανά το κατώφλι του παλατιού στο οποίο μεγάλωσε.

Η αναγκαστική εγκατάλειψη του παλατιού

Το Τατόι, βόρεια της Αθήνας, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της ζωής της Σοφίας, όταν εκείνη ήταν ακόμη πριγκίπισσα της Ελλάδας. Μετά τον γάμο της με τον Χουάν Κάρλος, το 1962, έζησε από μακριά τις δραματικές εξελίξεις που άλλαξαν τη μοίρα της οικογένειάς της.

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Το 1964 πέθανε ο πατέρας της, βασιλιάς Παύλος, και τον θρόνο ανέλαβε ο αδελφός της, Κωνσταντίνος. Τρία χρόνια αργότερα, το πραξικόπημα των συνταγματαρχών οδήγησε την οικογένεια στην αναγκαστική αποχώρηση από τη χώρα. Η μοναρχία καταργήθηκε οριστικά στη χώρα μας το 1974 και, έπειτα από δεκαετίες δικαστικών και ιδιοκτησιακών διαφορών, το πρώην βασιλικό κτήμα πέρασε στο ελληνικό Δημόσιο.

Για χρόνια, το Τατόι παρέμεινε σε κατάσταση εγκατάλειψης, ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 προκάλεσαν επιπλέον ζημιές. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των ανακτόρων, των κήπων, των βοηθητικών κτιρίων και των ιστορικών συλλογών, με στόχο τη μετατροπή του χώρου σε επισκέψιμο ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό.

Τα προσωπικά αντικείμενα που παρέμειναν πίσω

Οι εργασίες αποκατάστασης αποκάλυψαν χώρους που παρέμεναν κλειστοί από την αποχώρηση της βασιλικής οικογένειας, καθώς και εκατοντάδες αντικείμενα από διαφορετικές γενιές της δυναστείας που κυβέρνησε την Ελλάδα.

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Ανάμεσά τους βρίσκονται καθημερινά αντικείμενα, ιστορικά αυτοκίνητα και άμαξες, αλλά και προσωπικά κειμήλια με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη Σοφία και την Άννα Μαρία, χήρα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται το νυφικό και το φόρεμα που φόρεσε η Άννα Μαρία πριν από τον γάμο της, καθώς και τα παπούτσια του Roger Vivier που φορούσε η Σοφία στον γάμο της με τον Χουάν Κάρλος. Βρέθηκαν επίσης το φόρεμα που είχε επιλέξει για την ανακοίνωση των αρραβώνων της και εκείνο που φόρεσε στον επίσημο χορό πριν από τον γάμο της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν ακόμη τα βρεφικά ρούχα και οι σαλιάρες της Αλεξίας και του Παύλου της Ελλάδας, των δύο μεγαλύτερων παιδιών του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας. Τα αντικείμενα αυτά αποτυπώνουν πόσο αιφνιδιαστική ήταν η αναχώρηση της οικογένειας τον Δεκέμβριο του 1967, καθώς ο σημερινός επικεφαλής της πρώην βασιλικής οικογένειας ήταν τότε ακόμη βρέφος.

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Πολλά από τα προσωπικά τους αντικείμενα έμειναν πίσω και δεν επέστρεψαν ποτέ στην κατοχή τους, παρά τις πολυετείς δικαστικές διαμάχες για την ιδιοκτησία του κτήματος.

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