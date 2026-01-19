Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς και πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τη βασίλισσα Σοφία να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη και συντετριμμένη.

Advertisement

Advertisement

Μετά τη λειτουργία, η σορός της πριγκίπισσας μεταφέρθηκε στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι, όπου ετάφη δίπλα στον αδελφό της, Παύλο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία.

Ceremonia de sepelio de la Princesa Irene de Grecia en el Cementerio Real del Palacio de Tatoi.



➡️https://t.co/QFYwNd6aMX pic.twitter.com/jyLYGBUsCO January 19, 2026

Η άφιξη της σορού σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:30, και η τελετή πραγματοποιήθηκε με σεμνότητα, χωρίς δημόσιες εκδηλώσεις, διατηρώντας έτσι την ιδιωτικότητα που επιθυμούσε η οικογένεια.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, γνωστή για τη σεμνότητα και τη διακριτική της παρουσία, αφήνει πίσω της μνήμες αγάπης και αφοσίωσης στην οικογένεια και στον θεσμό της ελληνικής μοναρχίας. Η ταφή της στα κτήματα του Τατοΐου σηματοδοτεί το τελευταίο της αντίο, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική σημασία για την οικογένεια. Η οικογένεια, ενώ βυθισμένη στο πένθος, βρήκε παρηγοριά στο να τιμήσει την επιθυμία της εκλιπούσας για μια ήσυχη και οικογενειακή τελετή.