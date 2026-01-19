Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς και πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τη βασίλισσα Σοφία να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένη και συντετριμμένη.

Μετά τη λειτουργία, η σορός της πριγκίπισσας μεταφέρθηκε στα βασιλικά κτήματα στο Τατόι, όπου ετάφη δίπλα στον αδελφό της, Παύλο, και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία.

Η άφιξη της σορού σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:30, και η τελετή πραγματοποιήθηκε με σεμνότητα, χωρίς δημόσιες εκδηλώσεις, διατηρώντας έτσι την ιδιωτικότητα που επιθυμούσε η οικογένεια.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, γνωστή για τη σεμνότητα και τη διακριτική της παρουσία, αφήνει πίσω της μνήμες αγάπης και αφοσίωσης στην οικογένεια και στον θεσμό της ελληνικής μοναρχίας. Η ταφή της στα κτήματα του Τατοΐου σηματοδοτεί το τελευταίο της αντίο, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και συναισθηματική σημασία για την οικογένεια. Η οικογένεια, ενώ βυθισμένη στο πένθος, βρήκε παρηγοριά στο να τιμήσει την επιθυμία της εκλιπούσας για μια ήσυχη και οικογενειακή τελετή.