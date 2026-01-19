Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε το πρωί της Δευτέρας (19/1) η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, με σύσσωμη την βασιλική οικογένεια να ετοιμάζεται για το τελευταίο αντίο, την στιγμή που η σορός της έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Το φέρετρο έφτασε λίγο πριν τις 08:00 στο σημείο και όπως φαίνεται από τις σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο, είναι σκεπασμένο με την ελληνική σημαία.

Advertisement

Advertisement

Στην συνέχεια, μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 10:30, με τους πολίτες να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, θέλοντας να πουν το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη,

Η πριγκίπισσα θα ταφεί δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο, ενώ υπενθυμίζεται ότι η σορός της έφτασε στην χώρα μας με ειδική πτήση από την Ισπανία. Στις 12:00 θα ακολοθήσει η εξόδιος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών.