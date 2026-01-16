Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, παρευρίσκονται στον γάμο του Νικόλαου Δ' της Γαλλίας και της Χρυσής Βαρδινογιάννη στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 7 Φεβρουαρίου 2025. (Φωτογραφία: Μαρία Χουρντάρη/NurPhoto)

Η τέως πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιανουαρίου 2026, στις 11:40 (τοπική ώρα), στο Παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη. Εκεί όπου ζούσε επί δεκαετίες δίπλα στην αδελφή της, βασίλισσα Σοφία. Και κάπως έτσι, έφυγε όπως ακριβώς έζησε: χωρίς θόρυβο. Χωρίς «δήλωση». Χωρίς τίτλους που να ζητούν χώρο. Υπάρχουν royals που χτίζουν αφήγημα, αλλά η πάρχουν κι αυτοί που το αρνούνται. Η Ειρήνη ανήκε πεισματικά στους δεύτερους.

1) Το τέλος στη Θαρθουέλα και η «τελευταία» εικόνα

Η ανακοίνωση για τον θάνατό της ήρθε από το ισπανικό βασιλικό περιβάλλον και αναπαράχθηκε άμεσα σε διεθνή και ελληνικά ΜΜΕ. Τα ρεπορτάζ μιλούν για ήρεμο θάνατο στο παλάτι, ενώ τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αναφορές για γνωστική επιβάρυνση και γενικευμένη επιδείνωση της υγείας της.

Η τελευταία περίοδος της δημόσιας παρουσίας της ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η τελευταία καταγεγραμμένη δημόσια εμφάνιση ήταν τον Φεβρουάριο του 2025. Κάποιοι γεννιούνται για να φαίνονται. Εκείνη έμοιαζε να γεννήθηκε για να μην την «κρατά» η εικόνα.

6 Αυγούστου 2023, Πάλμα, Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία: Η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας και η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας έφυγαν από το εστιατόριο Mia μετά από ένα οικογενειακό δείπνο στις 6 Αυγούστου 2023 στην Πάλμα της Ισπανίας (Πηγή εικόνας: © Jack Abuin/ZUMA Press Wire)

2) Ποια ήταν: το παιδί της εξορίας, η γυναίκα της διακριτικότητας

Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου 1942 στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, σε περίοδο εξορίας της οικογένειας στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η μικρότερη κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Στη δημόσια αφήγηση των βασιλικών οικογενειών, συνήθως υπάρχει ρόλος: «η δυναμική», «η ατίθαση», «η λαμπερή», «η τραγική».

Η Ειρήνη ήταν κάτι πιο σπάνιο: Η μόνιμα παρούσα, αλλά σχεδόν αόρατη.

Από το 1981 και μετά έζησε στη Μαδρίτη, στο συγκρότημα της Θαρθουέλα, δίπλα στη Σοφία, μια συμβίωση που παρουσιάζεται από πολλά ρεπορτάζ ως δεσμός βαθιάς καθημερινότητας, όχι απλώς οικογενειακού καθήκοντος.

11 Σεπτεμβρίου 2011 – Αθήνα, Ελλάδα – Ο βασιλιάς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με τη σύζυγό του βασίλισσα ΑΝΝ-ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας και την αδελφή του πριγκίπισσα ΕΙΡΗΝΗ της Ελλάδας παρευρίσκονται στη συναυλία του Έλληνα συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου στο αρχαίο θέατρο Ηρώδου του Αττικού. (Πηγή εικόνας: © Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com)

3) Το μεγάλο κεφάλαιο: Ινδία, Βεδάντα και η «άλλη» ζωή (1969–1974)

Εδώ αρχίζει το πραγματικά ιδιαίτερο πορτρέτο της.

Μετά την ανατροπή της κανονικότητας στην Ελλάδα, η Ειρήνη και η Φρειδερίκη πέρασαν χρόνια εκτός χώρας. Πηγές που συγκεντρώνουν βιογραφικά στοιχεία αναφέρουν ότι μετακινήθηκαν στην Ινδία το 1969, όπου η Ειρήνη μελέτησε φιλοσοφία Βεδάντα και θρησκεία.

Σύμφωνα με ελληνικά αφιερώματα, η Φρειδερίκη και η Ειρήνη εγκαταστάθηκαν στην Ινδία από το 1969 έως το 1974, ζώντας σε έπαυλη στο Μαντράς (σημερινή Chennai). Το ενδιαφέρον τους για την ανατολική φιλοσοφία και τον πνευματικό τρόπο ζωής παρουσιάζεται ως καθοριστικός λόγος για τη μακρά παραμονή τους εκεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιγράφεται ότι έμαθαν να διαλογίζονται και ότι η Ειρήνη συνέχισε τον διαλογισμό και αργότερα, όχι πάντα «συστηματικά», αλλά ως σταθερό εσωτερικό εργαλείο.

Υπάρχει, επίσης, τεκμηριωμένη αναφορά πως σε ταξίδι τους στην Ινδία το 1966, η βασίλισσα-μήτηρ Φρειδερίκη και η πριγκίπισσα Ειρήνη είχαν συναντήσεις με εξέχουσα θρησκευτική προσωπικότητα του ινδουισμού (τον Shankaracharya του Kanchi), σε ένα επεισόδιο που παρουσιάζεται ως μέρος της πνευματικής «αναζήτησης» της εποχής.

Σε ελληνικά/διεθνή αφιερώματα επανέρχεται σταθερά η εικόνα μιας πριγκίπισσας που δεν «έψαχνε» απλώς εξωτισμό, αλλά έστησε μια δεύτερη ζωή. Μακριά από αυλές, πιο κοντά σε πνευματικές κοινότητες, σε έναν κόσμο όπου τα επίθετα και οι τίτλοι δεν έχουν αξία. Εκείνη έψαχνε σιωπή.

Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ και η αδελφή του πριγκίπισσα Ειρήνη, 1964: η πριγκίπισσα Ειρήνη (γενν. 1942) είναι αδελφή του βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄ (γενν. 1940). Και οι δύο είναι παιδιά του βασιλιά Παύλου (1901-1964) και της βασίλισσας Φρειδερίκης (1917-1981). 25 Μαρτίου 1964).

4) Οι «πηγές» της πνευματικότητας: Άσραμ, επισκέψεις και μια Ινδία που δεν ήταν τουριστική

Αναζητήθηκε ό,τι μπορούσαμε να βγάλουμε από δημοσιεύματα, αλλά εδώ έχει σημασία να ξεχωρίσουμε τί τεκμηριώνεται καθαρά.

Υπάρχει έντυπο τεκμήριο (περιοδική έκδοση/άρθρο σε PDF) που αναφέρει ότι η Φρειδερίκη και η πριγκίπισσα Ειρήνη είχαν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν άσραμ. Τι είναι το άσραμ;

Τα άσραμ ήταν ερημητήρια Ινδουιστών σοφών στην αρχαία Ινδία, οι οποίοι κατέφευγαν εκεί για να βρουν γαλήνη, με στόχο την περισυλλογή. Τα άσραμ λειτουργούσαν και ως σχολεία. Οι μαθητές έμεναν μέσα στο χώρο του άσραμ, συμμετείχαν στις εργασίες και εξασκούνταν σωματικές και πνευματικές ασκήσεις. Τέτοιου είδους ασκήσεις αποτελούν, για παράδειγμα, η Γιόγκα και ο Διαλογισμός. Ο δάσκαλος στα σανσκριτικά ονομάζεται Γκουρού (ή Γκούρου).

Σε ένα τέτοιο άσραμ βρέθηκαν μητέρα και κόρη το 1973, για μια φορά ακόμα, με δημοσιεύματα της εποχής να τις παρουσιάζει ως «devotees», δηλαδή «πιστές»και καταγράφοντας την άφιξή τους με συνοδεία ακαδημαϊκού από το Πανεπιστήμιο της Μαδράς.

Αυτό είναι σημαντικό γιατί βγάζει την ιστορία από το επίπεδο της «ατμόσφαιρας» και τη γειώνει: Δεν ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον που δηλωνόταν σε σαλόνια. Υπήρχε πραγματική επαφή με θεσμούς/χώρους πνευματικής άσκησης.

Για τον Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι (Transcendental Meditation) είναι μια αναφορά που κυκλοφορεί κατά καιρούς σε πιο ελαφρά αφιερώματα και συζητήσεις, όμως στις πιο «βαριές»/διασταυρώσιμες πηγές, δεν εμφανίζεται ως καθαρά τεκμηριωμένη η συγκεκριμένη σχέση. Εκεί που πατάμε με ασφάλεια είναι ότι η Ειρήνη σχετίζεται σταθερά, πηγικά, με Ινδία, Βεδάντα, ασράμ και μια πνευματικότητα που κράτησε στη ζωή της. Με λίγα λόγια η Ειρήνη δεν άλλαξε ήπειρο για να βρει «μόδα». Άλλαξε οπτική για να βρει νόημα.

6 Μαρτίου 2014 – Τατόι, Ελλάδα – Στην πρώτη σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά, η βασίλισσα Άννα Μαρία, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας, η πριγκίπισσα Ειρήνη, η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο πρίγκιπας Παύλος με τα παιδιά του και η σύζυγός του πριγκίπισσα Μαρί-Σαντάλ. Στη δεύτερη σειρά βλέπουμε τον πρίγκιπα Νικόλαο με τη σύζυγό του πριγκίπισσα Τατιάνα, τον πρίγκιπα Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του πριγκίπισσα Λετίθια, την πριγκίπισσα Θεοδώρα της Ελλάδας, την ινφάντα Κριστίνα της Ισπανίας και την ινφάντα Ελένα. Με την ευκαιρία της 50ής επετείου από το θάνατο του Βασιλιά Παύλου, τα παιδιά του, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας, η Βασίλισσα Άννα-Μαρία, η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η Πριγκίπισσα Ειρήνη, καθώς και πολλά άλλα μέλη της οικογένειας, συγκεντρώθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα για να τελέσουν μνημόσυνο για τους γονείς τους (Πηγή εικόνας: © Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com)

5) Μουσική και προσφορά: η «ατζέντα» που έφτιαξε μόνη της

Η Ειρήνη είχε ισχυρό δεσμό με τη μουσική (αναφέρεται συχνά ως εκπαιδευμένη πιανίστρια) και για χρόνια προσπάθησε να έχει ένα πεδίο δράσης που να μην είναι απλώς «βασιλική συνοδεία». Το 1986 ίδρυσε στην Ισπανία την οργάνωση/ίδρυμα Mundo en Armonía (World in Harmony), το οποίο αποτέλεσε τη βασική της δημόσια πλατφόρμα για κοινωνικές αποστολές.

Το ίδρυμα ανακοίνωσε παύση δραστηριοτήτων στο τέλος του 2023, κλείνοντας έναν κύκλο περίπου 37 ετών.

Και εδώ έρχεται μια λεπτομέρεια που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο, αλλά έχει καταγραφεί σε ισπανικό ρεπορτάζ: Μία από τις πρώτες αποστολές της οργάνωσης περιγράφεται ως ταξίδι στην Ινδία “με εκατό αγελάδες”, μια εικόνα που συμπυκνώνει και το ύφος της: Ανορθόδοξο, πρακτικό, σχεδόν «αντισυμβατικό» για βασιλικό πρωτόκολλο.

6) Η Ελλάδα, οι επιστροφές και η στιγμή που τη «θυμήθηκε» η κάμερα

Πολλοί ρωτούσαν αν ερχόταν ποτέ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία της ήταν σπάνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια, συνδεδεμένη με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το ελληνικό κοινό την είδε πιο καθαρά στην κηδεία του αδελφού της, Κωνσταντίνου, τον Ιανουάριο του 2023: εύθραυστη, σε αναπηρικό αμαξίδιο, σαν μια σιωπηλή υποσημείωση σε μια ιστορία που έκλεινε.

Νεότερα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι φωτογραφήθηκε τελευταία φορά δημόσια στην Αθήνα, σε γάμο μέλους της οικογένειας τον Φεβρουάριο του 2025, επίσης με αμαξίδιο.

Και το 2024 καταγράφηκε παρουσία της σε οικογενειακή κηδεία στην Αθήνα, σε μία ακόμη σπάνια εμφάνιση.

7) «Δεν παντρεύτηκε ποτέ»: το γεγονός, οι φήμες και το τι μπορούμε να γράψουμε χωρίς μα είναι fake

Το βέβαιο, διασταυρώσιμο στοιχείο είναι ότι δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε παιδιά.

Από εκεί και πέρα, αυτά που ακούστηκαν για «έρωτα με εφοπλιστή, απαγόρευση από το παλάτι/γονείς να τον παντρευτεί κλπ, ανήκει στη σφαίρα των επίμονων φημών, που εμφανίζονται κατά καιρούς σε αφιερώματα τύπου “royals”. Όλα αυτά συνήθως χωρίς ονοματεπώνυμο ή με γενικές αναφορές σε «μακροχρόνια σχέση με παντρεμένο Έλληνα». Ακόμη και σε πιο «σοβαρά» lifestyle πορτρέτα, η διατύπωση είναι προσεκτική (“believed”, “rumoured”), όχι αποδεικτική.

Συνεπώς η προσωπική της ζωή δεν είχε «μυστήριο» επειδή έτσι το ήθελε ο κόσμος. Είχε μυστήριο επειδή το προστάτευσε η ίδια.

8) Ένα τελευταίο κομμάτι που περνά σχεδόν απαρατήρητο: οι δεσμοί της με θεσμούς που κοιτάζουν προς την Ινδία

Υπάρχει και μια θεσμική λεπτομέρεια που δένει με το «ινδικό» της κεφάλαιο. Σε επίσημο έγγραφο ισπανικού πολιτιστικού φορέα (Casa de la India) αναφέρεται η πριγκίπισσα Ειρήνη ως πρόεδρος του Συμβουλίου Τιμής. Μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά αποκαλυπτική: ο δεσμός με αυτά που έζησε στην Ινδία δεν ήταν απλώς αναμνηστικός. Είχε συνέχεια.

Η πριγκίπισσα που δεν ζήτησε ποτέ να την καταλάβουν. Σε μια εποχή όπου όλοι εξηγούν τον εαυτό τους, η Ειρήνη δεν εξηγήθηκε σχεδόν ποτέ. Σε μια εποχή όπου όλα γίνονται περιεχόμενο, εκείνη έμεινε άνθρωπος. Και αν κάτι αφήνει πίσω της, δεν είναι «ιστορία παλατιού». Είναι η ιδέα ότι μπορείς να ζήσεις κοντά στην εξουσία και παρ’ όλα αυτά να μη σε καταπιεί.