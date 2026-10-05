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Η απόφαση ελήφθη έπειτα από την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης, η οποία απέτυχε να εγκρίνει δύο κρίσιμα διατάγματα για τη στεγαστική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε δημόσια ότι η κυβέρνησή του υπέπεσε σε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει τους στόχους που είχε θέσει αρχικά.

Οι μαζικές διαδηλώσεις πολιτών για τη στεγαστική κρίση ενέτειναν τις πολιτικές πιέσεις, οδηγώντας τον Σάντσεθ στην επίσπευση της εκλογικής διαδικασίας.

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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε από το Μέγαρο της Μονκλόα την προσφυγή της χώρας σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 29 Νοεμβρίου.

Κατά τη θεσμική του δήλωση, ο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι η κυβέρνησή του «έχει κάνει λάθη» και πως δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο.

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Η απόφαση για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ήρθε έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων του Ισπανού πρωθυπουργού με μέλη της κυβέρνησής του, στελέχη του κόμματός του, αλλά και πολιτικούς συμμάχους από άλλους σχηματισμούς.

Με την απόφασή του, ο Σάντσεθ επιλέγει να διαλύσει τα δύο νομοθετικά σώματα του ισπανικού Κοινοβουλίου, εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου. Μέχρι σήμερα, ο ίδιος επέμενε στην πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία και να οδηγήσει την κυβέρνηση έως το τέλος της θητείας της.

ÚLTIMA HORA 🔴 Sánchez convoca elecciones generales para el próximo 29 de noviembre https://t.co/oDjyczLErt https://t.co/ZW6rycnLMR — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 5, 2026

Η καταψήφιση των μέτρων για τη στέγαση

Καθοριστικό σημείο για την απόφαση του πρωθυπουργού αποτέλεσε η κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης την περασμένη Παρασκευή, όταν το ισπανικό Κοινοβούλιο απέρριψε δύο κυβερνητικά διατάγματα για τη στεγαστική πολιτική.

Τα μέτρα είχαν καταρτιστεί ως απάντηση στην έντονη κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση από το σπίτι της στη Μαδρίτη μιας 87χρονης γυναίκας, της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Τα δύο διατάγματα καταψηφίστηκαν όταν το Junts προσχώρησε στην αρνητική ψήφο του Λαϊκού Κόμματος (PP) και του Vox. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση είχε προηγουμένως διαπραγματευτεί με τους Καταλανούς αυτονομιστές μέρος του περιεχομένου των μέτρων, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τη στήριξή τους.

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Tens of thousands protested across Spain after parliament rejected housing measures to ban evictions, freeze rents and regulate short-term rentals https://t.co/KrqaBzLJjv https://t.co/12SfrpUbNL — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

Η ήττα της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο επιδείνωσε την ήδη έντονη πολιτική πίεση γύρω από το στεγαστικό ζήτημα και αποτέλεσε τον καταλύτη για την απόφαση του Σάντσεθ να επισπεύσει τις εκλογές.

Χιλιάδες στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση

Η απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων προκάλεσε νέες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες, ζητώντας άμεσες λύσεις στην ολοένα και πιο πιεστική στεγαστική κρίση.

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Το κύμα των κινητοποιήσεων είχε ήδη ενταθεί μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη και αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία του πολιτικού σκηνικού των τελευταίων ημερών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει τα δύο διατάγματα για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο και η αδυναμία εξασφάλισης της απαιτούμενης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας οδήγησαν τελικά τον Σάντσεθ στην απόφαση να διαλύσει την Κάτω Βουλή εννέα μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της θητείας και να οδηγήσει την Ισπανία στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Με τη λιτή φράση «Επιτέλους» υποδέχθηκε το Λαϊκό Κόμμα (PP) της Ισπανίας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

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Το PP σχολίασε την απόφαση μέσω των κοινωνικών δικτύων, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα προωθητικό βίντεο, στο οποίο ακούγεται ο «Ύμνος στη Χαρά» του Μπετόβεν.

POR FIN. https://t.co/jXag4WAS9k — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

Στο ίδιο βίντεο, το κόμμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, θα ανακτήσουμε χρόνο, χρήματα και ελπίδα και θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μας».

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Με πληροφορίες από El Pais

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