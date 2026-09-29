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Η διευθέτηση προέκυψε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση της δημοτικής εταιρείας στέγασης, τερματίζοντας την έξωση της ηλικιωμένης από το ακίνητο.

Η συμφωνία προβλέπει τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης, ενώ η επιστροφή της 87χρονης στο σπίτι όπου διέμενε για επτά δεκαετίες αναμένει την τυπική ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην Ισπανία, αναδεικνύοντας το ευρύτερο ζήτημα της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

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Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ θα μπορέσει να επιστρέψει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, από το οποίο είχε εκδιωχθεί, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.

Η συμφωνία επετεύχθη τη Δευτέρα, έπειτα από περισσότερες από τέσσερις ώρες διαπραγματεύσεων μεταξύ της Urbagestión, των εκπροσώπων της ηλικιωμένης, της οικογένειάς της και της δημοτικής εταιρείας στέγασης της Μαδρίτης EMVS Madrid, η οποία ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή.

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Η δικηγόρος της Μαρικάρμεν, Μπεατρίθ Ντούρο, δήλωσε ότι, εφόσον ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες για την υπογραφή της συμφωνίας, η επιστροφή της 87χρονης στο σπίτι της θα αποτελέσει «την καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο».

Η Urbagestión συμφώνησε να επιτρέψει στην ηλικιωμένη να επιστρέψει στο διαμέρισμα στο Ρετίρο, αυτή τη φορά με νέα σύμβαση μίσθωσης. Οι ακριβείς οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, ενώ απομένει η τελική αποδοχή τους από τη Μαρικάρμεν.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ισπανία, καθώς η 87χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι στο οποίο ζούσε για σχεδόν επτά δεκαετίες και στη συνέχεια είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου πολίτες είχαν δημιουργήσει έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στην Πουέρτα ντελ Σολ, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη Μαρικάρμεν και ζητώντας παράλληλα αλλαγές στη στεγαστική πολιτική, εν μέσω της αυξανόμενης κρίσης κατοικίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και η Ένωση Ενοικιαστών, η οποία υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά την προσωπική περίπτωση της 87χρονης και αφορά συνολικά το ζήτημα της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Η πίεση που ασκήθηκε από την κοινωνία και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης είχε οδηγήσει την Urbagestión, την περασμένη Παρασκευή, να προτείνει ως επείγουσα λύση τη μεταβίβαση του ακινήτου στη δημοτική εταιρεία EMVS, ώστε η Μαρικάρμεν να μπορούσε να συνεχίσει να μένει εκεί με προσιτό ενοίκιο μέσω του προγράμματος Reviva.

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Η πρόταση, ωστόσο, απορρίφθηκε από την EMVS, καθώς το συγκεκριμένο διαμέρισμα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, τα ακίνητα δεν θα πρέπει να έχουν οικονομικά βάρη, ενώ το συγκεκριμένο διαμέρισμα βαρύνεται με στεγαστικό δάνειο.

Μετά την απόρριψη της πρότασης, ο δήμος της Μαδρίτης ανέλαβε να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Η τελική συμφωνία για τη νέα μίσθωση προέκυψε μέσω της δημοτικής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Ενοικιάσεων, η οποία παρέχει εγγυήσεις τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ιδιοκτήτες έχουν μεταξύ άλλων δωρεάν ασφάλιση έναντι μη καταβολής ενοικίων και ασφάλιση κατοικίας, ενώ για τους ενοικιαστές προβλέπεται ότι το κόστος στέγασης δεν θα ξεπερνά το 40% του καθαρού εισοδήματός τους.

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Η Urbagestión είχε αγοράσει το διαμέρισμα στο Ρετίρο το 2018, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή για τα δεδομένα της περιοχής, καθώς η Μαρικάρμεν κατοικούσε ήδη σε αυτό.

Η 87χρονη λαμβάνει σύνταξη περίπου 1.400 ευρώ τον μήνα και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, δεν είχε καθυστερήσει ποτέ την καταβολή του ενοικίου ή των λογαριασμών της, οι οποίοι συνολικά ανέρχονταν περίπου στα 500 ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα βασιζόταν στο παλαιό καθεστώς ενοικίασης, γνωστό στην Ισπανία ως «renta antigua».

Το 2020 η εταιρεία την ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι το συμβόλαιο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές. Σύμφωνα με την πλευρά της ηλικιωμένης, έκτοτε είχε απορρίψει διάφορες προτάσεις, μεταξύ άλλων από κυβερνητικούς φορείς, ιδιώτες και ανθρώπους του πολιτισμού, που αφορούσαν είτε την κάλυψη της διαφοράς του ενοικίου είτε την αγορά του ακινήτου.

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Η Urbagestión ζητούσε ενοίκιο 1.600 ευρώ τον μήνα. Η δικηγόρος της Μαρικάρμεν είχε επισημάνει πριν από τη συνάντηση ότι ήταν η πρώτη φορά μέσα σε έξι χρόνια που «ο ιδιοκτήτης κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ήταν διατεθειμένος να συζητήσει».

Πλέον, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της 87χρονης στο σπίτι όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, ενώ η δικηγόρος της εκτιμά ότι η υπόθεση μπορεί να συμβάλει σε μια ευρύτερη συζήτηση για το στεγαστικό μοντέλο στην Ισπανία.

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