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Αυτή η επιτυχία του Βρετανού οδηγού της McLaren αποτελεί την πρώτη ιστορική pole position στην ολοκαίνουργια πίστα του Madring.

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ήταν ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές, θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση επιδιώκοντας τη βαθμολογική ενίσχυσή του.

Η διεξαγωγή του αγώνα στην απαιτητική νέα πίστα, όπου σημειώθηκαν ατυχήματα κατά τις δοκιμές, αναμένεται να κριθεί από τις κρίσιμες συνθήκες της πρώτης στροφής.

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Ο Λάντο Νόρις ήταν εκεί όταν μετρούσαν όλα. Ο Βρετανός της McLaren κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Ισπανίας στη Μαδρίτη, επικρατώντας του Κίμι Αντονέλι σε μία από τις πιο οριακές μάχες κατατακτήριων δοκιμών της φετινής Formula 1.

Η διαφορά τους; Μόλις 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

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Ο Νόρις σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:31.824 στην αποφασιστική τελευταία προσπάθεια του Q3 και άφησε τον Αντονέλι δεύτερο για 0,011 δευτερόλεπτα, κατακτώντας την τρίτη pole position της σεζόν. (Formula 1® – The Official F1® Website)

Ο Αντονέλι έδειχνε το αφεντικό του Σαββατοκύριακου

Μέχρι τις κατατακτήριες, όλα έδειχναν ότι ο Αντονέλι είχε τον πρώτο λόγο. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes ήταν ταχύτερος τόσο στο FP2 όσο και στο FP3 και είχε δείξει από την Παρασκευή ότι προσαρμόστηκε εξαιρετικά γρήγορα στο ολοκαίνουργιο Madring. (Fédération Internationale de l’Automobile)

Ο Αντονέλι έφτασε μία ανάσα από την pole, αλλά ο Νόρις φύλαξε το καλύτερο για το τέλος. Στον τελευταίο γρήγορο γύρο του πήρε τα ρίσκα που απαιτούσε η νέα πίστα της Μαδρίτης και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή.

Για τον πρωτοπόρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος, πάντως, η δεύτερη θέση κάθε άλλο παρά αποτυχία μπορεί να θεωρηθεί. Ο Αντονέλι θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική του διαφορά.

Ιστορική πρώτη pole στο Madring

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Η pole του Νόρις έχει και ιστορική σημασία, καθώς είναι η πρώτη pole position στην ιστορία του νέου Madring, της πίστας των 5,414 χιλιομέτρων και 22 στροφών που φιλοξενεί φέτος για πρώτη φορά Grand Prix της Formula 1. Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού επέστρεψε έτσι στη Μαδρίτη έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια. (Formula 1® – The Official F1® Website)

Το Madring συνδυάζει τμήματα δημόσιων δρόμων με ειδικά κατασκευασμένο κομμάτι πίστας. Τα στενά περάσματα και η μικρή απόσταση από τις μπαριέρες αφήνουν ελάχιστο περιθώριο λάθους, κάτι που φάνηκε ήδη στις ελεύθερες δοκιμές.

Ατυχήματα και κόκκινες σημαίες

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Το FP3 είχε αρκετή ένταση. Ο Λιούις Χάμιλτον έχασε τον έλεγχο της Ferrari και χτύπησε στις μπαριέρες στην τελευταία στροφή, προκαλώντας κόκκινη σημαία, ενώ αργότερα ατύχημα είχε και ο Όλι Μπέρμαν της Haas.

Μέσα σε αυτή την αναστάτωση, ο Αντονέλι είχε παραμείνει ψύχραιμος και σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της τελευταίας περιόδου ελεύθερων δοκιμών, 1:32.797. (Reuters)

Νόρις και Αντονέλι στην πρώτη γραμμή

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Η Κυριακή αποκτά πλέον εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από τη μία ο Νόρις, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, που θέλει να μετατρέψει την pole σε νίκη. Από την άλλη ο μόλις 20 ετών Αντονέλι, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και έρχεται στη Μαδρίτη με τεράστια αυτοπεποίθηση μετά τη μεγάλη νίκη του στη Μόντσα.

Ο Ιταλός είχε πραγματοποιήσει εκεί εντυπωσιακή ανατροπή, ξεκινώντας από τη 19η θέση και φτάνοντας μέχρι τη νίκη, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ και τον Μαξ Φερστάπεν. (Fédération Internationale de l’Automobile)

Η νέα πίστα της Μαδρίτης θεωρείται δύσκολη για προσπεράσματα, γεγονός που κάνει ακόμη σημαντικότερη την pole του Νόρις. (Reuters)

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Έντεκα χιλιοστά χώρισαν τους δύο πρώτους το Σάββατο. Την Κυριακή, όμως, ο λογαριασμός θα γίνει σε ολόκληρους γύρους – και η πρώτη στροφή του Madring μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

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