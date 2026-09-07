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Νέα εμπλοκή με τις αρχές φέρεται να αντιμετωπίζει ο Μπέρνι Έκλεστοουν, καθώς ο 95χρονος πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 φέρεται να συνελήφθη στην Πορτογαλία για παράνομη κατοχή καραμπίνας.

Όπως αναφέρει η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã, ο Έκλεστοουν κρατήθηκε στο αεροδρόμιο Τίρες, στην περιοχή του Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα, λίγο μετά την άφιξή του με το ιδιωτικό του αεροσκάφος.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, όταν εντοπίστηκε όπλο στην κατοχή του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται όπλο

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη περιπέτεια του Βρετανού δισεκατομμυριούχου με τις αρχές για αντίστοιχο ζήτημα. Το 2022, ένα όπλο είχε βρεθεί στις αποσκευές του στη Βραζιλία, λίγο πριν επιβιβαστεί σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό την Ελβετία.

Τότε, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε πως το όπλο βρισκόταν μέσα στις αποσκευές του. Μετά την καταβολή εγγύησης, είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ο Έκλεστοουν είχε χαρακτηρίσει τότε το περιστατικό ως ένα «ανόητο, μικρό περιστατικό», επισημαίνοντας παράλληλα ότι του είχε προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία, καθώς προσπαθούσε να επιστρέψει στην Ευρώπη μαζί με την οικογένειά του.

Με πληροφορίες από The Mirror