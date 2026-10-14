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Το ακροδεξιό Vox συγκεντρώνει 17,1% στην τρίτη θέση, ενώ ο κυβερνητικός εταίρος Sumar περιορίζεται στο 6,1% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ παραμένει η δημοφιλέστερη επιλογή για την πρωθυπουργία με ποσοστό 39,3% έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Η στεγαστική κρίση αναδεικνύεται στο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας για το 55,7% των ερωτηθέντων, σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τα ευρήματα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις που προβλέπουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον συνασπισμό του Λαϊκού Κόμματος και του Vox.

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Δημοσκόπηση του ισπανικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), που δημοσιεύθηκε την Τετάρτ, 14 Οκτωβρίου, δίνει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ποσοστό 34%, έναντι 22,2% για το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP). Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Vox με 17,1%, ενώ ο αριστερός κυβερνητικός εταίρος Sumar συγκεντρώνει 6,1%.

Τα ευρήματα διαφοροποιούνται από τις περισσότερες άλλες δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι το PP και το Vox θα μπορούσαν από κοινού να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

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Η δημοσκόπηση πραγματοποιείται ενόψει των πρόωρων εκλογών στην Ισπανία τον επόμενο μήνα, τις οποίες προκήρυξε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων της κυβέρνησης μειοψηφίας για τη στεγαστική κρίση.

#España 🇪🇸 – CIS (oct’26): la izquierda se dispara, con el PSOE 🌹 en el 34% 🌹 PSOE: 34,0% (+3,0) 💧 PP: 22,2% (-3,3) 🥦 Vox: 17,1% (+0,5) 🌷 Sumar: 6,1% (+0,4) 🪻 Podemos: 3,1% (-0,6) 🍋 ERC: 3,0% (+0,5) 🐿️ SALF: 1,8% (=) 🍃 EH Bildu: 1,6% (+0,3) 🎯 PollCheck: 3,5/10 👇 https://t.co/oCfEpn2rp7 October 14, 2026

Η έρευνα διεξήχθη την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, σε δείγμα 5.025 ατόμων, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Η δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε, ωστόσο, πριν από τον θάνατο, στις 7 Οκτωβρίου, της ακτιβίστριας για το δικαίωμα στη στέγη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας είχε πυροδοτήσει τις κινητοποιήσεις.

Το ακροδεξιό Vox καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 17,1%, ενώ το Sumar, ο αριστερός κυβερνητικός εταίρος του PSOE, συγκεντρώνει 6,1%. Το Sumar εξακολουθεί να διαπραγματεύεται συμμαχίες με άλλα αριστερά κόμματα ενόψει των εκλογών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάντσεθ

Ο Σάντσεθ παραμένει η προτιμώμενη επιλογή για την πρωθυπουργία για το 39,3% των ερωτηθέντων, προηγούμενος κατά 24,6 ποσοστιαίες μονάδες του ηγέτη του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο οποίος συγκεντρώνει 14,7%. Ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, προτιμάται από το 13,8% των συμμετεχόντων.

Η στέγαση έχει αναδειχθεί στο σημαντικότερο πρόβλημα για τους Ισπανούς, καθώς το 55,7% των ερωτηθέντων την κατονομάζει ως το κυριότερο πρόβλημα της χώρας. Πρόκειται για ποσοστό-ρεκόρ, αυξημένο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν η μετανάστευση με 20,9% και η κατάσταση της οικονομίας με 20,3%.