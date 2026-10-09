Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox συγκεντρώνουν προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία.

Τα δύο κόμματα εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσουν την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ξεπερνώντας το όριο των 176 εδρών που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ εμφανίζει πτώση στα ποσοστά του και περιορίζεται στις 112 έδρες, επηρεασμένο και από την κάμψη του κυβερνητικού εταίρου του.

Ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε τις εκλογές μετά την καταψήφιση κυβερνητικών προτάσεων για τη στεγαστική κρίση, ενώ αντιμετωπίζει καταγγελίες για διαφθορά.

Μια πιθανή κυβερνητική συνεργασία των δύο δεξιών κομμάτων θα έφερνε για πρώτη φορά το ακροδεξιό Vox στην κεντρική κυβέρνηση της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προβάδισμα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox που οδεύουν προς την εξασφάλιση κοινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας «El País», το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν συνολικά 198 έδρες, ξεπερνώντας το όριο των 176 που απαιτείται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Advertisement

Advertisement

Στις εκλογές του 2023 τα δύο κόμματα είχαν εξασφαλίσει συνολικά 170 έδρες, ενώ το Vox εμφανίζεται τώρα να έχει διπλασιάσει το ποσοστό στήριξής του.

Το Λαϊκό Κόμμα καταγράφεται πρώτο με 31,9% και ακολουθούν οι Σοσιαλιστές με 28,1%. Παρότι και τα δύο κόμματα εμφανίζουν απώλειες σε σύγκριση με το 2023, η υποχώρηση των Σοσιαλιστών είναι μεγαλύτερη.

Το κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στις 112 έδρες, από τις 121 που είχε εξασφαλίσει πριν από τρία χρόνια. Οι πιθανότητες σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τους Σοσιαλιστές επηρεάζονται επίσης από την πτώση της δημοτικότητας του αριστερού κυβερνητικού εταίρου τους, Sumar.

Παρόμοια εικόνα καταγράφει και δημοσκόπηση της ιστοσελίδας «El Confidencial», σύμφωνα με την οποία το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θα συγκέντρωναν από κοινού 200 έδρες.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό κόμμα στην κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, που ακολούθησε τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

Χάνει έδαφος ο Σοσιαλιστής Σάντσεθ

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2018, προκήρυξε αυτή την εβδομάδα πρόωρες εκλογές, μετά την καταψήφιση από το κοινοβούλιο των κυβερνητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης στεγαστικής κρίσης.

Advertisement

Ο Σάντσεθ, προσβλέπει στην κινητοποίηση των αριστερών ψηφοφόρων, εν μέσω των διαδηλώσεων για την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και την αύξηση των ενοικίων, οι οποίες εντάθηκαν μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας.

Παράλληλα, επιχειρεί να μετατοπίσει το επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης από τη μεταναστευτική κρίση του καλοκαιριού και τις έρευνες για καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους του κόμματός του, καθώς και περί αθέμιτης άσκησης επιρροής από τη σύζυγο και τον αδελφό του.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα διαψεύσει οποιαδήποτε αξιόμεμπτη ενέργεια από το κόμμα του και έχει υπερασπιστεί την αθωότητα των μελών της οικογένειάς του.

Advertisement