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Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει σήμερα τα διατάγματα για τη στέγαση, τα οποία απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, απόφαση που οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, το προσωρινό σώμα των νομοθετών αναμένεται να δώσει την έγκρισή του στα δύο διατάγματα, ώστε αυτά να τεθούν προσωρινά σε εφαρμογή έως ότου συγκροτηθεί το νέο κοινοβούλιο, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο TVE.

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Όπως μετέδωσε το TVE, το σημερινό περιορισμένο σώμα των 69 μελών, το οποίο ασκεί προσωρινά τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, διαθέτει οριακή πλειοψηφία υπέρ των συγκεκριμένων μέτρων. Στο σώμα περιλαμβάνεται και η πρόεδρος της κάτω βουλής, Φρανθίνα Αρμενγόλ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Τα μέτρα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή ανώτατων ορίων στα ενοίκια, προσωρινή απαγόρευση των εξώσεων, καθώς και περιορισμούς στις εταιρικές εξαγορές ακινήτων που προορίζονται για κατοικία.

Ο υπουργός Ουρτάσουν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι τα νέα διατάγματα θα περιλαμβάνουν ορισμένες μικρές διαφοροποιήσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά το περιεχόμενό τους σε σχέση με τις προτάσεις που είχε εγκρίνει το υπουργικό συμβούλιο και απορρίψει το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

«Σε ό,τι αφορά την προστασία, σίγουρα θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη και θα ξεπερνά αυτό που είχαμε συμφωνήσει την τελευταία φορά», διευκρίνισε ο υπουργός. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι χρειάζεται περισσότερες κοινοβουλευτικές έδρες, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη για τις προτάσεις του σχετικά με την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι προτάσεις αυτές είχαν έρθει στο επίκεντρο μετά το μεγάλο κύμα διαμαρτυριών που σημειώθηκε στην Ισπανία, το οποίο πυροδοτήθηκε από την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι που ζούσε περίπου 70 χρόνια στη Μαδρίτη.

Με πληροφορίες από Canal Sur