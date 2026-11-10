Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από την πλατφόρμα TikTok να αναστείλει τη λειτουργία της στη χώρα έως ότου εξαλειφθεί το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπουργός Νεολαίας Σίρα Ρέγο απευθύνθηκε στις εισαγγελικές αρχές και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων ζητώντας να ληφθούν μέτρα κατά της συγκεκριμένης εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή για το αίτημα στάθηκε έρευνα του οργανισμού Maldita.es που κατέγραψε εκατομμύρια προβολές σε αναρτήσεις με άσεμνο περιεχόμενο εντός της πλατφόρμας.

Το TikTok περιόρισε ορισμένους όρους αναζήτησης στην Ισπανία μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας, ωστόσο το παράνομο περιεχόμενο παραμένει προσβάσιμο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα 10/11 ότι ζήτησε από το TikTok να αναστείλει τη λειτουργία του στην Ισπανία, έως ότου εξαλείψει το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η Ισπανία απαιτεί αναστολή λειτουργίας του TikTok λόγω άσεμνου περιεχομένου

Αφορμή στάθηκε η δημοσίευση ρεπορτάζ σε μέσο ενημέρωσης που κατέγραψε 1.183 αναρτήσεις με άσεμνο περιεχόμενο στην πλατφόρμα, οι οποίες συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές.

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Η υπουργός Νεολαίας, Σίρα Ρέγο —το υπουργείο της οποίας δεν έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει από μόνο του την πλατφόρμα στην Ισπανία— απευθύνθηκε στις εισαγγελικές αρχές και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ζητώντας να ληφθούν μέτρα κατά της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

#ÚltimaHora 🔴 El Gobierno pide a TikTok que pare su actividad en España y, si no lo hace, insta a Protección de Datos a bloquear la red social https://t.co/SYcJP3JKLT November 10, 2026

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να αποτελούν περιοχή χωρίς νόμους», δήλωσε η Ρέγο.

Το αίτημα αυτό καταγράφεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος των πλατφορμών X, Meta και TikTok, με την κατηγορία ότι διαδίδουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να εντείνουν τον έλεγχο των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο.

Η ισπανική μη κερδοσκοπική οργάνωση fact-checking Maldita.es δημοσίευσε χθες μια έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προβλήθηκαν στην πλατφόρμα τουλάχιστον 48 εκατομμύρια φορές, ενώ περισσότερα από 26.000 προφίλ σχολίασαν και κοινοποίησαν το εν λόγω υλικό.

Απόψε, η οργάνωση δημοσίευσε ένα συμπληρωματικό ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι το TikTok περιόρισε δύο από τους όρους αναζήτησης, τους οποίους η έρευνα της Maldita.es είχε εντοπίσει ως διόδους πρόσβασης σε περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για τους χρήστες στην Ισπανία, ωστόσο οι αναζητήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να οδηγούν στο ίδιο περιεχόμενο.