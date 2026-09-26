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Η εταιρεία δεσμεύτηκε να επιβάλει ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών, να εισαγάγει υποχρεωτικά διαλείμματα και να ενισχύσει τις διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Η αγωγή της πολιτείας υποστήριζε ότι ο αλγόριθμος της εφαρμογής προωθεί επιβλαβές περιεχόμενο και παραπλανά τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων τους.

Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία συμβιβασμού που επιτυγχάνει το TikTok με αμερικανική πολιτεία, ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει δεκάδες παρόμοιες αγωγές σε ολόκληρη τη χώρα.

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Σε συμφωνία συμβιβασμού με την πολιτεία της Αλαμπάμα προχώρησε το TikTok, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της πρώτης δίκης στις ΗΠΑ σχετικά με τις καταγγελίες ότι η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους εφήβους, ενώ παράλληλα παραπλανά τους χρήστες αναφορικά με την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Αλαμπάμα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το TikTok θα καταβάλει στην πολιτεία τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της συμφωνίας. Πρόκειται για τον πρώτο συμβιβασμό που επιτυγχάνει η TikTok με πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκάδες παρόμοιες αγωγές σε ολόκληρη τη χώρα.

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Με βάση τους όρους της συμφωνίας, η Αλαμπάμα θα λάβει αρχικά τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε διάστημα 45 ημερών. Ωστόσο, το συνολικό ύψος της καταβολής μπορεί να ανέλθει έως και στα 300 εκατομμύρια δολάρια, εφόσον πληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως διευκρίνισε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας.

Οι αλλαγές που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει το TikTok

Εκτός από την οικονομική συμφωνία, το TikTok ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η θέσπιση ημερήσιου ορίου χρήσης δύο ωρών, η εμφάνιση διαλειμμάτων έπειτα από 15 λεπτά χρήσης, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Η πολιτεία της Αλαμπάμα είχε υποστηρίξει στην αγωγή της ότι ο σχεδιασμός της TikTok, και ειδικότερα η αδιάκοπη ροή βίντεο, καθιστά την πλατφόρμα ιδιαίτερα εθιστική. Παράλληλα, υποστήριζε ότι ο αλγόριθμος της εφαρμογής μπορεί να κατευθύνει νεαρούς χρήστες προς ολοένα και πιο έντονο περιεχόμενο που σχετίζεται με τη βία και τον αυτοτραυματισμό.

Όπως αναφερόταν στην αγωγή, η συγκεκριμένη πρακτική συνέβαλε στην επιδείνωση της κρίσης ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι. Η πολιτεία επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, σημαντική αύξηση στις επισκέψεις εφήβων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών εξαιτίας αυτοτραυματισμών, τις οποίες χαρακτήρισε «κατακόρυφη» άνοδο.

Οι αρχές της Αλαμπάμα κατηγόρησαν ακόμη την TikTok ότι παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των ανηλίκων σε σεξουαλικό και βίαιο περιεχόμενο. Σύμφωνα με την πολιτεία, η εταιρεία υποστήριζε ότι περιόριζε αποτελεσματικά την πρόσβαση σε τέτοιου είδους υλικό, προκειμένου η εφαρμογή να λαμβάνει την κατάλληλη ηλικιακή αξιολόγηση στα καταστήματα εφαρμογών της Google, της Apple και της Microsoft.

Παράλληλα, η αγωγή περιλάμβανε κατηγορίες ότι η TikTok παραπλανούσε τους χρήστες σχετικά με το ενδεχόμενο πρόσβασης της κινεζικής κυβέρνησης στα δεδομένα Αμερικανών χρηστών. Η Αλαμπάμα είχε ζητήσει από τη δικαιοσύνη την επιβολή κυρώσεων και τη λήψη άλλων μέτρων εις βάρος της εταιρείας.

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Η θέση της TikTok

Από την πλευρά της, η TikTok έχει υποστηρίξει ότι η προστασία και η ασφάλεια των εφήβων αποτελούν βασική προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Η εταιρεία έχει επίσης επικαλεστεί το Άρθρο 230 του ομοσπονδιακού νόμου περί ευπρέπειας στις επικοινωνίες (Communications Decency Act). Με βάση τη θέση της TikTok, η συγκεκριμένη διάταξη παρέχει στις διαδικτυακές πλατφόρμες προστασία από την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται και αναρτάται από τους ίδιους τους χρήστες.

Η συμφωνία με την Αλαμπάμα αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη διευθέτηση της TikTok με πολιτεία των ΗΠΑ και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκάδες αγωγές σε πολιτειακό επίπεδο. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί η πλατφόρμα, καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση της στους νεαρούς χρήστες.

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Με πληροφορίες από The Guardian