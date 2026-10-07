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Η περίπτωση της 87χρονης προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία, αναδεικνύοντας την έντονη κρίση στέγης και την πίεση στους ενοικιαστές.

Η έξωση της ηλικιωμένης, παρά την τακτική καταβολή των υποχρεώσεών της, κατέστησε την ίδια σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων.

Οι προσπάθειες απομάκρυνσης της Αμπασκάλ από την ιδιοκτήτρια εταιρεία επιβάρυναν σημαντικά την κατάσταση της υγείας της πριν από τον θάνατό της.

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Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία – όπως ανακοίνωσε απόψε το σωματείο ενοικιαστών της Μαδρίτης.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της, ενώ χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωναν επί μέρες στο κέντρο της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την αντιμετώπιση της 87χρονης, αλλά και ζητώντας παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

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Η υπόθεσή της ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

Χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν τις προηγούμενες ημέρες και πολλοί έστησαν έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της Μαδρίτης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περίπτωση της 87χρονης αλλά και για να ζητήσουν παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική γενικότερα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

Όπως μεταδίδει η El Pais, η έξωση και οι προηγούμενες απόπειρες απομάκρυνσής της είχαν επιβαρύνει σημαντικά την υγεία της.

Η Μαρικάρμεν τον περασμένο μήνα έγινε σύμβολο του αγώνα κατά των εξώσεων στην Ισπανία.

Στις 23 Σεπτεμβρίου είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Ρετίρο της Μαδρίτης, όπου έζησε επί επτά δεκαετίες. Έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμα σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή για τα δεδομένα της περιοχής, ακριβώς επειδή η ίδια εξακολουθούσε να κατοικεί σε αυτό.

Με σύνταξη 1.400 ευρώ, η Αμπασκάλ δεν σταμάτησε ποτέ να καταβάλλει το ενοίκιο, το οποίο ίσχυε με το παλαιό καθεστώς μίσθωσης, καθώς και τους λογαριασμούς της. Συνολικά, οι μηνιαίες υποχρεώσεις της ανέρχονταν περίπου στα 500 ευρώ.

Το 2020, οι ιδιοκτήτες τής ζήτησαν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι το συμβόλαιο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές. Αρχικά στη μητέρα της , η οποία, λόγω νομοθεσίας της δικτατορίας του Φράνκο, δεν αναγραφόταν ως ιδιοκτήτρια, και στη συνέχεια στην ίδια. Από τότε, επιχείρησαν τέσσερις φορές να την απομακρύνουν από το σπίτι. Καμία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν δεν έγινε δεκτή, είτε αφορούσαν την καταβολή της διαφοράς του ενοικίου, για την οποία της ζητούσαν 1.600 ευρώ, είτε την αγορά του διαμερίσματος από την ίδια.