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Ο ανήλικος επιχείρησε να προμηθευτεί όπλα μέσω διαδικτύου, αλλά έπεσε θύμα απάτης από αγνώστους που του απέσπασαν χρηματικά ποσά.

Η δραστηριότητα του μαθητή κινητοποίησε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία μετά από έρευνα απέκλεισε το ενδεχόμενο ύπαρξης τρομοκρατικού κινήτρου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων για τη στήριξη του παιδιού και την παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής βοήθειας.

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Μια σοβαρή υπόθεση σχολικού εκφοβισμού, με ιδιαίτερα ανησυχητικές προεκτάσεις, ήρθε στο φως πριν από περίπου έξι μήνες στην Ήπειρο, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το bullying στην ψυχολογία των ανηλίκων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε δεχθεί επανειλημμένα προσβλητικές συμπεριφορές από συμμαθητές του. Η καταγωγή της μητέρας του, η οποία είναι αλλοδαπή, φέρεται να αποτελούσε μία από τις αφορμές για τα περιστατικά εκφοβισμού που αντιμετώπιζε στο σχολικό περιβάλλον.

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Η συνεχής πίεση που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βίωνε φαίνεται πως τον οδήγησε σε σκέψεις εκδίκησης. Μάλιστα, ο ανήλικος φέρεται να αναζήτησε μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα της πλατφόρμας Telegram επαφές που θα μπορούσαν να τον προμηθεύσουν με όπλα.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν είχε το αποτέλεσμα που επιδίωκε. Ο 14χρονος δεν κατάφερε να αποκτήσει όπλο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης από άτομα που ισχυρίστηκαν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν, αποσπώντας του χρήματα χωρίς τελικά να εκπληρώσουν όσα του είχαν υποσχεθεί.

Η εμπλοκή της Αντιτρομοκρατικής

Οι διαδικτυακές αναζητήσεις και η δραστηριότητα του ανηλίκου κινητοποίησαν τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, οι οποίες ενημέρωσαν την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Ελλάδα.

Στελέχη της υπηρεσίας εξέτασαν το ψηφιακό αποτύπωμα του 14χρονου, τις αναζητήσεις του και τις προθέσεις που φέρεται να είχε εκφράσει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ενδεχόμενη σύνδεση με τρομοκρατική δραστηριότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, το ενδεχόμενο τρομοκρατικού κινήτρου αποκλείστηκε. Η υπόθεση πέρασε στη συνέχεια στις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων, με προτεραιότητα την ουσιαστική υποστήριξη του παιδιού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει.

Οι γονείς του 14χρονου ενημερώθηκαν για την υπόθεση, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μια οικογένεια χωρίς προηγούμενα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει την παρέμβαση των αρχών.

Ο ανήλικος παραπέμφθηκε σε ειδικούς ψυχικής υγείας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του εκφοβισμού που φέρεται να είχε υποστεί και να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω επικίνδυνη εξέλιξη.