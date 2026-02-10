O Παύλος Ασλανίδης είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, αφού εξελέγη μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία στα μέσα Ιανουαρίου.

Εκτός από την παμψηφεί εκλογή Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

Την παραίτηση Καρυστιανού είχαν ζητήσει τα άλλα μέλη του ΔΣ του συλλόγου τονίζοντας ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» έγραφαν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης.

Ασλανίδης για Καρυστιανού: «Προσέφερε πάρα πολλά στον Σύλλογο – Μακάρι να τα καταφέρει στην πολιτική»

Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, μίλησε στο «Morning Point» για τις πρώτες ημέρες μετά την εκλογή του, τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου και τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία δεν συμμετείχε στη διαδικασία ανάδειξης νέας διοίκησης.

Ο κ. Ασλανίδης τόνισε πως η μετάβαση στην προεδρία έγινε ομαλά, ενώ ήδη «τρέχουν» οι προετοιμασίες για τις κινητοποιήσεις της 28ης Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε, ο Σύλλογος βρίσκεται σε επαφή με εργατικά κέντρα και φοιτητικούς συλλόγους, ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί άδεια για συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο νέος πρόεδρος σημείωσε πως δεν προσήλθε στις εκλογές, υπογραμμίζοντας όμως τον σημαντικό ρόλο που είχε μέχρι σήμερα: «Η Μαρία προσέφερε πάρα πολλά στο Σύλλογο. Έχει επιλέξει έναν άλλον δρόμο. Μακάρι να καταφέρει από τον δρόμο που έχει επιλέξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τις κινητοποιήσεις να πλησιάζουν, ο κ. Ασλανίδης επανέλαβε πως η 28η Φεβρουαρίου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον Σύλλογο, ο οποίος συνεχίζει να διεκδικεί δικαιοσύνη και διαφάνεια για την τραγωδία των Τεμπών.