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Η ισπανική ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναβολή και των 24 παιχνιδιών του Copa Del Rey που ήταν προγραμματισμένα για την Τετάρτη (28/10) μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στη σκιά μιας ανείπωτης τραγωδίας περνά η Ισπανία, καθώς το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Τολέδο έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας παράλληλα στην αναστολή της ποδοσφαιρικής δράσης.

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Η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποφάσισε την αναβολή και των 14 αγώνων του Copa del Rey που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, Τετάρτη (28/10), ως συνέπεια της τραγωδίας που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί ότι αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αναβολής και των αναμετρήσεων της Πέμπτης (29/10), κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει γνωστό εντός της ημέρας.

🚨Última hora 🚨 Suspendida la jornada de Copa de hoy por el trágico accidente en Urda. Y los partidos de mañana, pendientes de decisión

https://t.co/2AaU3yQAvv pic.twitter.com/Df0aee15o0 — MARCA (@marca) October 28, 2026