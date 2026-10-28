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Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε εκτροχιασμό βαγονιών, οδηγώντας στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και στον τραυματισμό πολλών επιβατών που επέβαιναν στα τρένα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αποδίδουν το δυστύχημα σε πιθανό ανθρώπινο λάθος λόγω βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης του διαχειριστή υποδομών Adif.

Ειδικές μονάδες διεξάγουν έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετέβη στον τόπο του συμβάντος.

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Στο τραγικό Σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχία του Τολέδο της Ισπανίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης ενεπλάκησαν τρένα που ανήκουν στην κρατική εταιρεία Renfe (τρένο υψηλής ταχύτητας AVE) και στην ιδιωτική εταιρεία Iryo (ILSA).

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες και τις ανακοινώσεις του διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής ADIF

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Η πρόσκρουση: Η αμαξοστοιχία AVE της Renfe προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος του τρένου της Iryo, το οποίο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο βρισκόταν ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες κοντά στον σταθμό της Ούρδα (Urda).

Οι συνέπειες: Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, βαγόνια εκτροχιάστηκαν και έπεσαν σε παρακείμενο πρανές (terraplén), προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

Η αιτία: Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και της El País στρέφονται στην πιθανότητα ανθρώπινου λάθους από την πλευρά κάποιου χειριστή της ADIF. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως υπήρξε βλάβη στο κύριο σύστημα σηματοδότησης, με αποτέλεσμα να δοθεί λανθασμένη εντολή στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, χωρίς να γνωρίζει ότι η γραμμή ήταν κατειλημμένη από το ακινητοποιημένο Iryo.

Η Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) είναι ο κρατικός φορέας που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ισπανίας.



Ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών της χώρας και ο ρόλος της είναι παρόμοιος με αυτόν που έχει ο ΟΣΕ στην Ελλάδα.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και οι έρευνες από τις ειδικές μονάδες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τα ακριβή αίτια.

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Αδελφη εταιρεία της δικής μας Hellenic train

Η Iryo (νομική ονομασία Intermodalidad de Levante S.A. – ILSA) είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία. Ανήκει σε μια κοινοπραξία τριών μεγάλων μετόχων:

Trenitalia (51%): Ο κρατικός σιδηροδρομικός φορέας της Ιταλίας (μέλος του ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane), ο οποίος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Είναι η ίδια μητρική εταιρεία στην οποία ανήκει και η Hellenic Train στην Ελλάδα.

Air Nostrum (25%): Γνωστή ισπανική περιφερειακή αεροπορική εταιρεία.

Globalvia (24%): Ισπανικός επενδυτικός όμιλος που διαχειρίζεται υποδομές μεταφορών παγκοσμίως.

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Η Iryo δημιουργήθηκε για να ανταγωνιστεί την κρατική Renfe της Ισπανίας, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα ιταλικά τρένα υψηλής ταχύτητας (τύπου Frecciarossa).

Η σημερινή σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία που είναι η δεύτερη και η πολύ σοβαρότερη μέσα σε λίγους μήνες εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σημαντική ζημιά στο προφίλ του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντες ενόψει των βουλευτικών εκλογών στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός που έσπευσε στον τόπο της τραγωδιας ακυρώνοντας τον προεκλογικό του πρόγραμμα δήλωσε συγκλονισμένος» από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο.

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Είμαι συγκλονισμένος από το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Τολέδο. Η σκέψη μου, η αλληλεγγύη μου και η στήριξή μου είναι σε όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους».

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο πεδίο για να περιθάλψουν τους πληγέντες και να εγγυηθούν την ασφάλειά τους, σε συντονισμό με όλες τις εμπλεκόμενες διοικήσεις»ανέφερε ο Σάντσεθ.

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