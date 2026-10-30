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Οι οπαδοί περπάτησαν επτά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σημείο της τραγωδίας και να συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Οι φίλαθλοι μετέφεραν τραυματίες σε κέντρο διάσωσης και προμήθευσαν με νερό και τρόφιμα τους πυροσβέστες και τους επιζώντες.

Η ομάδα αποχώρησε μόνο όταν οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας τούς ενημέρωσαν ότι δεν χρειαζόταν πλέον επιπλέον βοήθεια.

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή Ούρδα προκάλεσε εθνικό πένθος στην Ισπανία για την απώλεια 69 ανθρώπων.

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Σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς από, περίπου, 50 οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο, μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με την Ρεκρεατίβο Ουέλβα, όπου η αγαπημένη τους ομάδα νίκησε και προκρίθηκε.

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, οι οπαδοί της Ράγιο επέστρεφαν, με τρένο, το πρωί της Τετάρτης. Κοντά στο Τολέδο, το τρένο ακινητοποιήθηκε, επειδή, λίγα χιλιόμετρα μακριά, είχε σημειώθεί το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, με τη σύγκρουση δυο τρένων στο Τολέδο.

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Τότε, οι οπαδοί της Ράγιο κατέβηκαν από το τρένο, περπάτησαν 7 χιλιόμετρα, έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος και ενημέρωσαν τους υπεύθυνους διάσωσης πως ήρθαν για να βοηθήσουν. Έμειναν εκεί μερικές ώρες, βοήθησαν ανθρώπους που δεν είχαν τραυματιστεί σοβαρά να φτάσουν ως την αίθουσα, που είχε ορίσει η Πολιτική Προστασία ως κέντρο διάσωσης, και κουβάλησαν τρόφιμα και νερά από γειτονικές περιοχές για τους διασωθέντες αλλά και τους πυροσβέστες.

Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο πήραν τον δρόμο της επιστροφής, μόνο όταν γιατροί και οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας τούς ενημέρωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή.

Σε τριήμερο εθνικό πένθος βρίσκεται από την Πέμπτη η Ισπανία, μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα του Τολέδο, που στοίχισε τη ζωή σε 69 ανθρώπους, ενώ δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται και οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

#Spain — Rayo Vallecano fans, whose team is based in Madrid, the capital of Spain, had travelled to Huelva to watch their team play Recreativo de Huelva in the Copa del Rey on Tuesday, October 27. After Rayo Vallecano won the match 3-2, the fans boarded a train to return to Madrid. On the morning of Wednesday, October 28, their train heading towards Madrid was stopped. The fans learned about a serious train accident near Urda, in the province of Toledo. The accident site was only about three kilometres away from where they were. In response, 50 Rayo Vallecano fans, most of them members of the anti-fascist ultras group Bukaneros, called the emergency services and got off the train to help the victims. The fans joined the rescue efforts alongside emergency responders. They helped transport some of the injured and took some of them to the sports hall in Urda, which was being used to receive people with minor injuries. Respect Bukaneros. — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 28, 2026