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Η δικαστής διέταξε τον άμεσο περιορισμό της πρόσβασης στο σημείο του δυστυχήματος για τη διαφύλαξη των στοιχείων και την αποφυγή αλλοιώσεων.

Παράλληλα, η Δικαστική Αστυνομία κατέσχεσε τα «μαύρα κουτιά» των αμαξοστοιχιών και ζήτησε την ταυτοποίηση των υπευθύνων που βρίσκονταν σε βάρδια.

Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τη δικαστική διαδικασία απόρρητη, δίνοντας προτεραιότητα στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση.

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Η ελληνικής καταγωγής Αριστέα Αφροδίτη Ορτίθ Τηλιακού είναι η δικαστικός που καλείται να διερευνήσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας της Ούρδας στην Ισπανία, όπου 69 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η Ορτίθ Τηλιακού υπηρετεί στο Πολιτικό και Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου του Οργκάθ, στην επαρχία του Τολέδο και είναι απόφοιτος της ισπανικής Σχολής Δικαστών.

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Εισήχθη στη Δικαστική Σχολή τον Ιανουάριο του 2024, ως μέλος μιας σειράς 121 νέων δικαστών (85 γυναίκες και 36 άνδρες). Αφού ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στην Κανταβρία —όπου ορκίστηκε ως αναπληρώτρια δικαστής τον Ιούνιο του 2025 και υπηρέτησε στο Δικαστήριο της Τορελαβέγκα, διορίστηκε στη Βαρκελώνη τον Φεβρουάριο του 2026, παρουσία του Βασιλιά Φιλίππου ΣΤ, πριν ορκιστεί επίσημα στην Καστίλη-Λα Μάντσα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο infobae.

Τα πρώτα ανακριτικά μέτρα

H δικαστής διέταξε ο χώρος του δυστυχήματος να μείνει όπως έχει, να περιοριστεί η πρόσβαση στο σημείο και να απαγορευτεί η αλλοίωση και απομάκρυνση των στοιχείων. Επιπλέον, έχει ζητηθεί από το κέντρο ελέρχου της Ατότσα να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι που είχαν βάρδια την ώρα της τραγωδίας, ενώ η Δικαστική Αστυνομία του Τολέδο έχει κατασχέσει τα «μαύρα κουτιά» των αμαξοστοιχιών για τη μετέπειτα ανάλυσή τους.

Así es Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, la joven jueza que se hace cargo de la investigación de Urda ocho meses después de conseguir plaza | Por Chema Lizarralde https://t.co/M747wtUpQR — 20minutos.es (@20m) October 29, 2026

Η Αριστέα Αφροδίτη Ορτίθ Τηλιακού έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία απόρρητη, διασφαλίζοντας την την κρισιμότητα της υπόθεσης πριν εξαχθούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Οι ελληνικές ρίζες

Η Τηλιακού έχει ελληνικές ρίζες της, όπως προδίδει το όνομά της. Η μητέρα της, Γιάννα Τηλιακού, εργάστηκε επί 29 χρόνια ως γραμματέας της διπλωματικής αποστολής της ελληνικής πρεσβείας στην Ισπανία.

Απεβίωσε, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας Artículo 14, τον Ιούνιο του 2018 οπότε και η ελληνική πρεσβεία στη Μαδρίτη είχε δημοσιεύσει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση χαρακτήριζε την εκλιπούσα «ψυχή της πρεσβείας» και δεξί χέρι διαδοχικών πρέσβεων, ενώ εξέφραζε συλλυπητήρια στον σύζυγό της, Νάτσο, και στη μοναχοκόρη τους, Αριστέα.