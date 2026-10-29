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Στους 74 ανέβηκαν οι νεκροί από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ούρδα της Ισπανίας, όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας προσέκρουσε σε ακινητοποημένο συρμό στην ίδια γραμμή.

Οι Έλληνες τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Ανάμεσα στους επιβάτες που τραυματίστηκαν στη σύγκρουση βρίσκεται μια ελληνική οικογένεια, αποτελούμενη από τη μητέρα και τους δύο γιους της, τον 21χρονο Μάριο και τον 18χρονο Χρήστο. Οι τρεις τους είχαν επισκεφθεί την Ισπανία για τουρισμό και βρίσκονταν στην υπερταχεία AVE τη στιγμή του δυστυχήματος.

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Ο 21χρονος γιος περιέγραψε στο MEGA ότι εκείνος και η μητέρα του βρίσκονταν όρθιοι στον χώρο του καφέ, όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση. Η δύναμη της σύγκρουσης τους έριξε τον έναν πάνω στον άλλον, ενώ ο αδελφός του χτύπησε μετωπικά.

«Στην υπερταχεία την AVE, αυτή η οποία κουτούλησε στο αργό τρένο. Ήμασταν όρθιοι στο καφέ με τη μητέρα μου και η πρόσκρουση μας βρήκε όρθιους, πέσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον, ο αδερφός μου χτύπησε μπροστά μετωπικά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μετά την έξοδό τους από το τρένο παρέμειναν για λίγο στο σημείο, καθώς υπήρχαν άλλοι επιβάτες με πολύ σοβαρότερα τραύματα. Στη συνέχεια, κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση.

«Πήγαμε στην Ούρδα σε ένα αυτοσχέδιο ιατρικό κέντρο από όπου μας βοήθησαν όλοι οι άνθρωποι, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ανακατένειμαν τα περιστατικά, μας πήγαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου μας έκαναν νευρολογική και ακτινολογική αξιολόγηση», δήλωσε.

Η οικογένεια παραμένει καταπονημένη από την εμπειρία, με τον 21χρονο να περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται: «Είμαστε κουρασμένοι, σοκαρισμένοι, τραυματισμένοι από την εμπειρία».

Η αλλαγή θέσης που αποδείχθηκε σωτήρια

Ο 18χρονος Χρήστος περιέγραψε στην εφημερίδα El País ότι λίγο πριν από τη σύγκρουση αποφάσισε να μετακινηθεί στη θέση που είχε αφήσει κενή ο μεγαλύτερος αδελφός του. Η θέση στην οποία καθόταν αρχικά καταστράφηκε από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

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Τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν τελικά να ξαναβρεθούν, να βγουν από το κατεστραμμένο τρένο και να κατευθυνθούν σε έναν κοντινό αμυγδαλεώνα.

Η μητέρα υπέστη κάταγμα στην κλείδα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Τολέδο. Δημοσιογράφοι της El País τη συνάντησαν σε αναπηρικό αμαξίδιο, με το χέρι σε ανάρτηση. Όπως ανέφερε, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και άφησε τους γιους της να περιγράψουν όσα είχαν συμβεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξέσπασε σε κλάματα κοιτάζοντας το κινητό της, ενώ τα παιδιά της την αγκάλιασαν για να την παρηγορήσουν.

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Η οικογένεια ευχαρίστησε τις ομάδες διάσωσης, το ιατρικό προσωπικό, αλλά και έναν εθελοντή που τους μετέφερε με το αυτοκίνητό του από το σημείο της σύγκρουσης σε κοντινό χωριό. Μετά την τραυματική εμπειρία, εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους να συνεχίσουν προς τη Σεβίλλη και σχεδίαζαν να επιστρέψουν στη Μαδρίτη για να ξεκουραστούν.