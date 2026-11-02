Σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πόλεων Μόρα και Οργκάθ - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 66 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 12 αλλοδαποί επιβάτες από διάφορες χώρες.

Ο συρμός της εταιρείας Renfe συγκρούστηκε με σταματημένο τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, κινούμενος με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας.

Σιδηροδρομικά συνδικάτα επισημαίνουν ελλείψεις στις υποδομές και προβλήματα στη στελέχωση, απορρίπτοντας την αποκλειστική απόδοση της ευθύνης σε ανθρώπινο λάθος κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δέχεται έντονες πολιτικές πιέσεις, ενώ ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κοινοβούλιο στις 3 Νοεμβρίου.

Τα πολιτικά κόμματα ανέστειλαν προσωρινά την προεκλογική τους δραστηριότητα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, λόγω της τραγωδίας που συγκλόνισε την Ισπανία.

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Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρντα, στην Ισπανία, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 αλλοδαπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν τέσσερις Αμερικανοί, Γαλλίδα και Καναδός, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή το βράδυ οι αρχές.

Τα υπόλοιπα θύματα μεταξύ των ξένων επιβατών είχαν υπηκοότητες Ιαπωνίας, Τυνησίας, Πορτογαλίας, Μεξικού, Τσεχίας και Αργεντινής.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση ιατροδικαστών και της αστυνομίας, ως αυτό το στάδιο έχουν αναγνωριστεί τα 66 από τα 69 θύματα της τραγωδίας της Τετάρτης στην επαρχία Τολέδο.

İspanya'daki hızlı tren kazasında can kaybı 68'e çıktı, üç günlük yas ilan edildi



Madrid – Sevilla arasında Toledo kenti yakınlarında,



Aynı yönde ilerleyen Renfe şirketine ait AVE treni, raylarda duran özel şirket Iryo’ya ait trene arkadan çarptı.



Çarpışmanın şiddetiyle… pic.twitter.com/m9CZAyCU8H October 28, 2026

Τρεις άνθρωποι, δύο υπήκοοι Αυστραλίας και υπήκοος Ιαπωνίας, συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Επρόκειτο για το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία μέσα στο 2026, έπειτα από εκείνο του Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

Είναι επίσης ένα από τα χειρότερα του αιώνα στην Ευρώπη.

Καταγράφτηκε εν μέσω της εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

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Συρμός της ισπανικής δημόσιας εταιρείας Renfe έπεσε πάνω στο πίσω μέρος συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo που βρισκόταν στις ίδιες σιδηροτροχιές. Είχε αναγκαστεί να σταματήσει εξαιτίας βλάβης στο σύστημα πληροφορικής που ελέγχει τη σηματοδότηση.

Ταχύτητα έως 200 χλμ./ώρα παρά τους προβλεπόμενους περιορισμούς – Καταγγελίες για προβλήματα στις υποδομές

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που επικαλείται το Reuters, το τρένο κινούνταν με ταχύτητα 160-200 χλμ./ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ οι κανονισμοί προέβλεπαν περιορισμό της ταχύτητας στα 40 χλμ./ώρα σε περίπτωση βλάβης του συστήματος σηματοδότησης.

Την ίδια ώρα, σιδηροδρομικά συνδικάτα απορρίπτουν την απόδοση της ευθύνης αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος, επισημαίνοντας προβλήματα υποστελέχωσης, αυξημένο φόρτο εργασίας και ελλείψεις στις υποδομές.

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Στο επίκεντρο η κυβέρνηση Σάντσεθ – Στις 3 Νοεμβρίου καλείται να δώσει εξηγήσεις ο υπουργός Μεταφορών

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε καλείται να δώσει εξηγήσεις στο ισπανικό Κοινοβούλιο στις 3 Νοεμβρίου, έπειτα από σχετικά αιτήματα των Sumar, ERC και Podemos. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

Η τραγωδία έχει οδηγήσει στην προσωρινή αναστολή της προεκλογικής δραστηριότητας των περισσότερων κομμάτων, ενώ εντείνει την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Παράλληλα, το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα ανατρέπει τα δεδομένα στην προεκλογική περίοδο, φέρνοντας την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταφέρει να ξεπεράσει δύσκολες πολιτικές συγκυρίες, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κριτική για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών και την ασφάλεια των μεταφορών. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγους μήνες μετά από μια ακόμη σιδηροδρομική τραγωδία στην ίδια γραμμή, τον Ιανουάριο, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

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