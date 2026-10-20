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Ο νεαρός αθλητής ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια αγώνα με τον Νεοπεντελικό στις 4 Οκτωβρίου και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία λίγες ώρες αργότερα, οδηγώντας στην εσπευσμένη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε για είκοσι ημέρες.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στην ομάδα Κ17 του Πανιωνίου, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με το ταλέντο του.

Οι αθλητικοί σύλλογοι στους οποίους συμμετείχε εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

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Θρήνος επικρατεί στον ερασιτεχνικό αθλητισμό μετά τον θάνατο 17χρονου ποδοσφαιριστή που ανήκε στην ομάδα του Ηλυσιακού και φέτος αγωνιζόταν ως δανεικός στον ΠΑΣ Γαλατσίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 17χρονος ποδοσφαιριστής έδωσε σκληρή μάχη προκειμένου να κρατηθεί στην ζωή, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά την διάρκεια ενός αγώνα κόντρα στον Νεοπεντελικό στις 4 Οκτωβρίου, ο νεαρός ένιωσε αδιαθεσία στο ημίχρονο και ζήτησε την αντικατάστασή του. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο 17χρονος είχε περάσει μεταξύ άλλων από την Κ17 του Πανιωνίου, από όπου μετακινήθηκε το καλοκαίρι στον Ηλυσιακό, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στο Γαλάτσι και πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, που άφηνε πάντα εξαιρετικές εντυπώσεις.

Συγκινητικά μηνύματα για τον 17χρονο ποδοσφαιριστή από Ηλυσιακό, Γαλάτσι, Πανιώνιο και Νεοπεντελικό

Ο θάνατος του 17χρονου προκάλεσε σοκ στις ομάδες που αγωνίστηκε, με τους αθλητές και τα τεχνικά επιτελεία να μην μπορούν να πιστέψουν την είδηση.

Η ανακοίνωση του Ηλυσιακού:

«Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Η οικογένεια του Ηλυσιακού αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο, ένα νέο παιδί μόλις 17 ετών, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας και στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Π.Α.Σ. Γαλάτσι.

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Είναι δύσκολο να βρεις λόγια μπροστά σε μια τόσο άδικη απώλεια, όταν μια ζωή γεμάτη όνειρα και προοπτικές χάνεται τόσο νωρίς.

Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στην οικογένεια του Π.Α.Σ. Γαλάτσι, που βιώνει αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα σε θυμόμαστε πάντα.

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Τα θερμά μας συλλυπητήρια»

Η ανακοίνωση του Γαλατσίου:

«Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο μας.

Ένα νέο παιδί, μόλις 17 ετών, που από το περασμένο καλοκαίρι έγινε μέλος της οικογένειας μας.

Μέσα σε λίγους μήνες ο Γιώργος έγινε ένας από εμάς. Όπως κέρδισε την θέση του στην 11αδα μας κέρδισε και μία μοναδική θέση στην καρδιά μας από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η απουσία του αφήνει πίσω της ένα ανθρώπινο κενό που δεν θα μπορέσει να αναπληρωθεί ποτέ.

Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια τα λόγια είναι φτωχά.

Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα, δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν την απώλεια.

Γιώργο δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Θα είσαι πάντα ένας από εμάς.

Καλό ταξίδι.

Οι συμπαίκτες σου, οι προπονητές σου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Σ. Γαλάτσι»

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Πανιώνιος:

«Η οικογένεια του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον άδικο και αναπάντεχο χαμό του ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη σε ηλικία μόλις 17 ετών.

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Ο Γιώργος ήταν μέλος του τμήματος Κ17 της Ακαδημίας μας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο.

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Οι σκέψεις μας αυτές τις δύσκολες στιγμές βρίσκονται στην οικογένειά του.

Θερμά συλλυπητήρια».

Νεοπεντελικός:

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«Το σωματείο του Νεοπεντελικού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος νεαρού ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΠΑΣ Γαλατσίου Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 17 ετών, από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, δίνοντας μια πολύ δυνατή μάχη για 20 μέρες στο νοσοκομείο. Δυστυχώς έμελλε ο αγώνας εναντίον της ομάδας μας να είναι ο τελευταίος του Γιώργου. Καλό παράδεισο Γιώργο, ελπίζουμε τώρα να παίζεις ποδόσφαιρο στον ουρανό μαζί με τα άλλα παιδιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου που τόσο άδικα έχουν φύγει και μακάρι να είσαι ο τελευταίος».