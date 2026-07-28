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Σε απόφραξη των αεροφόρων οδών, οφείλεται σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο θάνατος του 80χρονου που βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, το περασμένο Σάββατο, στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, και προέκυψε πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

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Οι ερευνητές της αστυνομίας, εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε.

Στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο.

Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, γεγονός που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και του αστυνομικούς της Ασφάλειας Γαλατσίου.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στη περιοχή του έγινε το έγκλημα, αλλά και μαρτυρίες.

Δύο άτομα στο «μικροσκόπιο»



Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, οι αστυνομικοί κατά την έρευνα που έκαναν στο διαμέρισμα δεν εντόπισαν ούτε ίχνη πάλης ούτε ίχνη παραβίασης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είναι πιθανό ο ηλικιωμένος να ήξερε τον δράστη ή τους δράστες.

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Παράλληλα αναστάτωση υπήρξε μόνο στο υπνοδωμάτιο του ηλικιωμένου, καθώς ο δράστης φαίνεται να βρήκε εκεί αυτό που έψαχνε και έπειτα εξαφανίστηκε.

Δύο άτομα που φαίνεται να είχαν σχέση με τη φροντίδα του ηλικιωμένου άνδρα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την έρευνα αναμένουν απαντήσεις και από μαρτυρίες αλλά και από βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, ώστε να διαπιστωθεί ποια άτομα κινήθηκαν στο σημείο το επίμαχο χρονικό διάστημα, όπως το έχει προσδιορίσει ο ιατροδικαστής.

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