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Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται το βράδυ της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα στη συνέχεια το ένα από αυτά να ανατραπεί.

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Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίας Ειρήνης, προκαλώντας δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Βεΐκου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.