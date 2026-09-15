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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας, στο Γαλάτσι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι φλόγες είχαν τυλίξει ένα αυτοκίνητο, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πυλωτή.

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Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενοίκους της πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.