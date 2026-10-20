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Ο τεχνικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας, Άντζελο Μαριάνο Φαμπιάνι, παραδέχτηκε δημόσια ότι η περσινή απόφαση για τον δανεισμό του Έλληνα τερματοφύλακα στην Μπόρνμουθ ήταν λανθασμένη.

Ο Φαμπιάνι εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στις ικανότητες του Μανδά, τονίζοντας πως ο ποδοσφαιριστής διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει σε υψηλό επίπεδο.

Η συνεισφορά του τερματοφύλακα είναι καθοριστική για τη Λάτσιο, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A μετά τις πρόσφατες επιτυχίες της.

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Ο Χρήστος Μανδάς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Ιταλία, επιβεβαιώνοντας πως έχει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει σε υψηλό επίπεδο. Οι εξαιρετικές του επιδόσεις με τη φανέλα της Λάτσιο δεν περνούν απαρατήρητες, με τους ανθρώπους του συλλόγου να αναγνωρίζουν πλέον την αξία του Έλληνα γκολκίπερ.

Μάλιστα, ο τεχνικός διευθυντής των Ρωμαίων, Άντζελο Μαριάνο Φαμπιάνι, παραδέχτηκε δημόσια πως η απόφαση να παραχωρηθεί ο 25χρονος τερματοφύλακας με τη μορφή δανεισμού στην Μπόρνμουθ την περασμένη σεζόν ήταν λανθασμένη.

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Ο Μανδάς είχε μετακινηθεί στην αγγλική ομάδα έπειτα από επιθυμία του ίδιου και των εκπροσώπων του, ωστόσο η εξέλιξή του και η εικόνα που παρουσιάζει πλέον με τη φανέλα της Λάτσιο κάνουν τον Φαμπιάνι να βλέπει διαφορετικά εκείνη την απόφαση.

«Πέρυσι έκανα το λάθος να τον στείλω στο εξωτερικό, έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Ο Φαμπιάνι δεν περιορίστηκε στην παραδοχή του λάθους του, αλλά μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τις δυνατότητες του Μανδά, δείχνοντας πόσο πολύ τον εκτιμά.

«Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόστισε η απόκτησή του, τα ποσά και όλα αυτά. Κατά τη γνώμη μου, αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε ήδη μεγάλος», τόνισε, εκφράζοντας την πίστη του στις ικανότητες του Έλληνα γκολκίπερ.

Οι επιδόσεις του Έλληνα τερματοφύλακα τη φετινή σεζόν αποτυπώνουν την αγωνιστική του κατάσταση. Σε οκτώ συμμετοχές με τη Λάτσιο, έχει δεχτεί μόλις έξι γκολ, ενώ σε τέσσερις αναμετρήσεις έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του ήρθε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γιουβέντους, όπου η Λάτσιο πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 3-0. Το clean sheet στο Τορίνο αποτέλεσε ακόμη μία απόδειξη της αποτελεσματικότητας της ομάδας, με τον Μανδά να συμβάλλει στην προσπάθεια των Ρωμαίων.

Η Λάτσιο βρίσκεται στην κορυφή της Serie A, σύμφωνα με τα δεδομένα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, και ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στην πορεία της.