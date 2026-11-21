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Ο πρώην αρχηγός της ιταλικής Αστυνομίας Τζιάνι Ντε Τζενάρο έβαλε σήμερα τέλος στη ζωή του, στο σπίτι του στην Τοσκάνη. Ήταν 78 ετών.

Ο Ντε Τζενάρο θεωρήθηκε για δεκαετίες ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς είχε συμβάλει καθοριστικά στις έρευνες κατά της μαφίας. Τις τελευταίες ημέρες όμως βρέθηκε στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

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Πριν από μία εβδομάδα είχε λάβει κλήση σε απολογία. Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν για σκόπιμη παρεμπόδιση και «εκτροχιασμό» των ερευνών για τη δολοφονία του δικαστή Πάολο Μπορσελίνο από την Κόζα Νόστρα, πριν από 34 χρόνια. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ντε Τζενάρο είχε φροντίσει ώστε ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στις αρχές όσα γνώριζε για τη δολοφονία. Οι εισαγγελείς λένε επίσης ότι ήθελε να μη μάθουν πού μπορεί να βρίσκεται η προσωπική ατζέντα του δικαστή.

Την ίδια ημέρα η Αστυνομία είχε κάνει έρευνα στο σπίτι του. Από τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην αρχηγός της ιταλικής Αστυνομίας είχε απομονωθεί και δεν είχε επαφή με φίλους και συγγενείς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» από τον θάνατό του και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.

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