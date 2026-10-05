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Ένας φίλαθλος αισθάνθηκε αδιαθεσία στο δεύτερο ημίχρονο και ο Εσκουδέρο έσπευσε να βοηθήσει τη γιατρό ώστε να φτάσει ταχύτερα στον ασθενή.

Η αυθόρμητη κίνηση του αθλητή απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων και τον ανέδειξε ως υποψήφιο για το φετινό βραβείο Fair Play.

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Ένας ποδοσφαιριστής δεν ξεχωρίζει μόνο για όσα κάνει με την μπάλα στα πόδια, αλλά και για τη στάση του όταν το παιχνίδι περνά σε δεύτερη μοίρα. Ο Άντι Εσκουδέρο το απέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο.

Ο 27χρονος Ισπανός μπορεί να μην είναι ένα από τα γνωστά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Προϊόν των ακαδημιών της Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να καταγράψει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην στη Γ’ Εθνική (Primera Federación). Φέτος αγωνίζεται με τη φανέλα της Χέρκουλες, στο Αλικάντε.

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Το περασμένο Σάββατο, στο παιχνίδι της Χέρκουλες με τη Ρεάλ Χαέν για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, μια στιγμή στις εξέδρες επισκίασε όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ένας φίλαθλος των γηπεδούχων αισθάνθηκε αδιαθεσία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων του γηπέδου. Μία από τις γιατρούς έσπευσε προς την εξέδρα, έχοντας μαζί της την τσάντα με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, στην οποία υπήρχε και απινιδωτής.

Ο Εσκουδέρο αντιλήφθηκε ότι το βάρος της τσάντας δυσκόλευε την προσπάθειά της να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον φίλαθλο. Δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη.

Ο Ισπανός πήρε στα χέρια του το σακίδιο με τον ιατρικό εξοπλισμό και άρχισε να τρέχει προς την εξέδρα, μεταφέροντάς το μέχρι το σημείο όπου βρισκόταν ο φίλαθλος. Η κίνησή του επέτρεψε στη γιατρό να φτάσει ταχύτερα κοντά του και να του προσφέρει άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Η πράξη του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες του «José Rico Pérez». Ο κόσμος τον καταχειροκρότησε, αναγνωρίζοντας την αυθόρμητη και ανθρώπινη κίνησή του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή.

Μπορεί ο Εσκουδέρο να μην έχει γίνει γνωστός για τα κατορθώματά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όμως το περασμένο Σάββατο κέρδισε κάτι πολύ πιο σημαντικό: τον σεβασμό όλων.

Και πλέον, το όνομά του βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα φαβορί για το φετινό βραβείο Fair Play.