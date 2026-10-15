UEFA Champions League – Φέγενορντ – Κόμο, ποδόσφαιρο, 14 Οκτωβρίου 2026. Ολλανδία, Ρότερνταμ, γήπεδο «Ντε Κάιπ»: Ο Τάσος Δουβίκας της Κόμο μονομαχεί με τον Τσουγιόσι Βατανάμπε της Φέγενορντ, λίγο πριν πετύχει το δεύτερο γκολ της ομάδας του. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη, καθώς με το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Φέγενορντ πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής στο Champions League.

Ο διεθνής επιθετικός της Κόμο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 60ό λεπτό και βρήκε δίχτυα στο 90+3’, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2. Παρά την ήττα της ομάδας του, ο Δουβίκας πρόσθεσε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του ικανότητα και στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

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1 – Tasos Douvikas è il primo giocatore greco 🇬🇷 ad avere segnato un gol in ciascuna delle sue prime due gare in assoluto disputate in UEFA Champions League. Pioniere. #UCL #FeyenoordComo https://t.co/xmVwoHUcFx — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2026

Το ιστορικό ρεκόρ του Δουβίκα στο Champions League

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, ο Τάσος Δουβίκας έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια της καριέρας του στο Champions League. Ένα ξεχωριστό επίτευγμα, που επιβεβαιώνει το εντυπωσιακό ξεκίνημά του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Η αρχή έγινε στην αναμέτρηση με τη Λειψία τον Σεπτέμβριο, όταν ο διεθνής φορ βρήκε δίχτυα στο 38ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία με τον Μάρτιν Μπατούρινα. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός τροφοδότησε ιδανικά τον Δουβίκα, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και με ψύχραιμο δεξί πλασέ έκανε το 2-0 για την Κόμο, η οποία επικράτησε τελικά με 4-1.

Αυτό ήταν και το γκολ με το οποίο ο Έλληνας διεθνής στράικερ συστήθηκε στο Champions League μιας και ήταν και η πρώτη φορά που βρήκε δίχτυα σε αγώνα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.