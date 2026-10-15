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Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά από μια ξεχωριστή βραδιά στο Champions League, κατά την οποία εκπροσώπησε τη Λίβερπουλ ως αρχηγός, πανηγύρισε τη νίκη και μοίρασε ασίστ. Ο Έλληνας διεθνής μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα σε όσους συνεχίζουν να κυνηγούν τα όνειρά τους.

«Να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου, σε μια βραδιά Champions League, ως αρχηγός, με νίκη και μερικές ασίστ; Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Τσιμίκας έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους προσπαθούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, τονίζοντας πως δεν πρέπει να σταματούν να πιστεύουν.

«Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συναίσθημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων», ανέφερε στην ανάρτησή του.