Οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης μαζεύτηκαν πριν την πρωινή προπόνηση της ομάδας, την Τρίτη και κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η θλιβερή είδηση του θανάτου του Χέσους Ντε Μιγκέλ Αλμέιδα δεν θα μπορούσε να μην “αγγίξει” και την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αγώνα στην έδρα της ΑΕΚ, για το Champions League.

Θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης μαζεύτηκαν πριν την πρωινή προπόνηση της ομάδας, την Τρίτη (03.11.2026) και κράτησαν ενός λεπτού σιγή.

Advertisement

Advertisement

🌹 Minuto de silencio en el entreno del Real Madrid por la muerte de Jesús de Miguel @Forjanes_AS @as_tv pic.twitter.com/BDhebcQSm3 — Diario AS (@diarioas) November 3, 2026

Μάλιστα, οι Μαδριλένοι εξέδωσαν και ανακοίνωση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρός της και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, παίκτη της Τενερίφης. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήριά της και τη συμπαράστασή της στην οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, την ομάδα του και όλους τους αγαπημένους του. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ απεβίωσε σε ηλικία 30 ετών. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη»

Η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα προκάλεσε θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί τη Τρίτης (03.11.2026), μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε το βράδυ τη Δευτέρα με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δυο ομάδων για τη Β’ ποδοσφαιρική κατηγορία της Ισπανίας.

Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα ολοκληρώσει στην Ισπανία την προετοιμασία της για το ματς στην έδρα της ΑΕΚ και δεν θα προπονηθεί στην Allwyn Arena. Η συνέντευξη Τύπου του Ζοζέ Μουρίνιο έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης (03.11.2026) στις 18:30.