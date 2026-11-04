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Από την έναρξη λειτουργίας της έδρας τον Οκτώβριο του 2022, η ομάδα έχει σημειώσει 73 νίκες σε σύνολο 99 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει 219 γκολ υπέρ και 56 κατά, αποτυπώνοντας την αγωνιστική δυναμική που έχει αναπτύξει ο σύλλογος στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Το νέο στάδιο έχει φιλοξενήσει ιστορικές στιγμές, όπως την κατάκτηση τίτλων και σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις που έχουν μείνει στη μνήμη των φιλάθλων.

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Η αποψινή βραδιά (4/11) έχει ξεχωριστή σημασία για την ΑΕΚ, καθώς η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι και ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της επιστροφής της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού το παιχνίδι με τη «βασίλισσα» θα είναι το 100ό στο νέο της γήπεδο.

Από τις 3 Οκτωβρίου 2022, όταν η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Ιωνικό και έδωσε τον πρώτο αγώνα της στην ALLWYN Arena, μέχρι σήμερα, το γήπεδο έχει φιλοξενήσει μεγάλες νίκες, σπουδαίες βραδιές, τίτλους και ευρωπαϊκές συγκινήσεις. Και το γεγονός ότι το 100ό παιχνίδι συμπίπτει με την επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην περίσταση.

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Ο απολογισμός των πρώτων 99 αναμετρήσεων είναι εντυπωσιακός. Η Ένωση μετρά 73 νίκες, 15 ισοπαλίες και μόλις 11 ήττες, με το ποσοστό των νικών να φτάνει στο 73,7%. Παράλληλα, έχει σημειώσει 219 γκολ και έχει δεχθεί 56, με τη διαφορά τερμάτων να βρίσκεται στο +163. Αριθμοί που αποτυπώνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ στην έδρα της.

Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν παιχνίδια που έχουν μείνει ξεχωριστά στη μνήμη των φίλων της. Αρχικά, το πρώτο παιχνίδι στο νέο γήπεδο, στις 3 Οκτωβρίου 2022, όταν η ΑΕΚ επικράτησε με 4-1 του Ιωνικού και άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία της. Λίγους μήνες αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου 2023, ήρθε το επιβλητικό 3-0 επί του Ολυμπιακού για το Κύπελλο Ελλάδας, σε μία βραδιά που έδωσε σημαντική ώθηση στην πορεία προς την κατάκτηση του νταμπλ.

Στις 14 Μαΐου 2023, η Νέα Φιλαδέλφεια ντύθηκε στα γιορτινά της για το 4-0 επί του Βόλου, σε ένα παιχνίδι που σφράγισε βαθμολογικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ακολούθησε τη μεγάλη φιέστα τίτλου. Ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της νέας εποχής της ΑΕΚ.

Στις ευρωπαϊκές βραδιές, ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στις 15 Αυγούστου 2023, που ολοκληρώθηκε με 2-2, αλλά και το 3-1 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 16 Απριλίου 2026. Μία νίκη που έφερε την Ένωση μία ανάσα από την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Στα πιο πρόσφατα παιχνίδια, ιδιαίτερη θέση έχει το 4-0 επί του Παναθηναϊκού στις 18 Ιανουαρίου, με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει και τα τέσσερα γκολ, αλλά και το 2-1 απέναντι στους «πράσινους» στις 10 Μαΐου, σε μία αναμέτρηση που συνδέθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και το 1-0 επί της ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου, καθώς ήταν η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο σε League Phase του Champions League. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, ήρθε και το εντυπωσιακό 8-1 επί του Πανσερραϊκού, το μεγαλύτερο σκορ της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πλέον, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να γράψει ακόμη μία σελίδα στην ιστορία του νέου της γηπέδου. Το 100ό παιχνίδι έρχεται απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία αναμέτρηση με τεράστιο αγωνιστικό και συμβολικό ενδιαφέρον.